Cea de-a VIII-a ediție a Galei „Corneliu Coposu” va debuta luni, 10 noiembrie 2025, la Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin cu dezbaterea „Iuliu Maniu și Corneliu Coposu – viziune și rigoare morală. De ce are nevoie viitoarea elită a României și generația tânără de exemplul lor?”. Invitați vor fi: prof. univ. dr. Ioan Stanomir (Universitatea din București), lector univ. dr. Mihai Maci (Universitatea din Oradea), prof. asociat Andrei Dălălău (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), Andreea Corca (Muzeul Național Brukenthal, Sibiu). Moderator: Ion-Andrei Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu.