Un volum semnat de Marinela Lenuța Sârca (Bărnuțiu) a apărut la Editura „Caiete Silvane”

Volumul „Abordarea integrată bazată pe STEM prin proiecte service-learning în ciclul primar”, semnată de Marinela Lenuța Sârca (Bărnuțiu), a apărut în colecția „Didactica” a Editurii „Caiete Silvane”, a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Incursiune în educația STEM

Cartea reprezintă o călătorie în descoperirea educației STEM, atât din perspectiva unei tendințe în viața de zi cu zi, cât și ca o nevoie: „Lucrarea de față propune o incursiune coerentă și aplicată în universul educației STEM, privită nu doar ca o tendință contemporană, ci ca o necesitate firească a unei școli care formează competențe pentru viață. Prin stilul clar și argumentativ, prin diversitatea resurselor metodologice și prin autenticitatea reflecțiilor, această lucrare se impune ca un reper valoros pentru cadrele didactice care doresc să abordeze educația într-o manieră integrată, științifică și creativă. Ea demonstrează că, atunci când știința se împletește cu arta și empatia, școala devine un spațiu al descoperirii, al cooperării și al formării integrale a copilului.” – Prof. univ. dr. Liliana Ciascai.

Generații de elevi formate de autoare

Marinela Lenuța Sârca (Bărnuțiu) este profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos, metodist al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și doctor în Științele Educației, titlu obținut în cadrul Școlii Doctorale „Didactică. Tradiție. Dezvoltare. Inovație” a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Tema cercetării sale doctorale – „Abordarea integrată bazată pe STEM prin proiecte service-learning în ciclul primar” – reflectă preocuparea constantă pentru inovarea educației prin învățare experiențială, transdisciplinaritate și implicare civică.

Cu o experiență de peste cincisprezece ani în activitatea de predare, este recunoscută pentru inițiativele sale care promovează gândirea științifică, creativitatea și valorile comunitare în rândul copiilor.

Totodată, Marinela Lenuța Sârca (Bărnuțiu) a inițiat și coordonat numeroase proiecte educaționale naționale și internaționale STEM, precum și programe Erasmus+, dedicate educației ecologice și digitale, în care a integrat domeniile științei, tehnologiei, artelor și responsabilității sociale.

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.