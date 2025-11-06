Aproape 5.000 de produse periculoase identificate cu ocazia Black Friday

Reducerile de Black Friday sunt în toi, iar sălăjenii se pregătesc zilele acestea pentru cumpărături. Prețurile la numeroase produse sunt mai mici decât în orice altă perioadă din timpul anului, iar mulți și-au pregătit un buget consistent pentru această perioadă mult așteptată.

De la electrocasnice, telefoane, dispozitive electrice, parfumuri, haine și o mulțime de alte produse, clienții se orientează spre oferte variate. Cu toate acestea, în ultimul an au fost identificate aproape 4.900 de alerte europene privind produse neconforme, cu riscuri pentru consumatori chiar și în aceste perioade.

Riscurile asociate produselor de Black Friday, care au făcut obiectul alertelor, au fost, potrivit unei analize InfoCons, sunt diverse. Cele mai multe produse analizate prezintă riscuri chimice, în proporție de peste 53%, în vreme ce 12% implică riscuri de leziuni, aproape 9% riscuri de șoc electric, iar peste 5% au înregistrat alte tipuri de riscuri.

Spre exemplu, un uscător de rufe, cu denumirea Built-In Heat Pump Tumble Dryers, mărcile Baumatic, Candy, Caple, Haier, Hoover, Iberna, Lamona și Montpellier, a înregistrat riscuri de incendiu, potrivit analizei realizate de InfoCons.

Uscătoarele de rufe cu tambur și pompă de căldură încorporată au prezentat probleme la țeava compresorului, care se poate rupe, rezultând un scurtcircuit intern în timpul utilizării normale. Acest lucru poate provoca aprinderea uscătorului de rufe, generând un incendiu. Produsul nu respectă cerințele Directivei privind joasa tensiune.

„În perioada de Black Friday, consumatorii sunt adesea atrași de reducerile întâlnite, însă este important să fim atenți la produsele pe care le achiziționăm, mai ales atunci când acestea au elemente digitale. O problemă des întâlnită în acest context o reprezintă produsele contrafăcute sau cele care nu respectă standardele de securitate. Regulamentul privind Reziliența Cibernetică (CRA), adoptat recent de Uniunea Europeană, aduce reguli stricte pentru produsele cu componente digitale, cum ar fi electrocasnicele inteligente, telefoanele mobile sau dispozitivele pentru casă inteligentă, garantând că acestea îndeplinesc standarde uniforme de securitate cibernetică înainte de a ajunge la consumatori. Astfel, CRA contribuie la reducerea riscului de cumpărare a unui produs vulnerabil din punct de vedere al securității cibernetice”, se precizează în analiza InfoCons.