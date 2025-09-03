Prefectul s-a întâlnit cu sindicaliștii

Prefectul a subliniat că solicitările sunt ascultate cu atenție și vor fi transmise către Guvernul României, pentru a fi analizate și pentru a contribui la identificarea unor soluții viabile. Totodată, a arătat că, în actualul context economic deosebit de complex, este esențial să privim lucrurile din ambele perspective – atât din partea cetățenilor, cât și din partea Guvernului – și să înțelegem că efectele măsurilor adoptate se răsfrâng asupra tuturor, una dintre condițiile de reușită ale reformelor fiind asigurarea echității sociale.

M. S.