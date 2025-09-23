Bunătățile și frumusețile Sălajului ajung în inima Sibiului, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Târgului Național de Ecoturism. Evenimentul reunește tradiția, natura, locurile și poveștile autentice din mai multe colțuri ale țării.

Așa cum sălăjenii sunt recunoscuți peste tot în România, județul va fi reprezentat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei” în Piața Mare din Sibiu, cu aromele, produsele tradiționale și destinațiile care îl consacră: ceramica de Zalău, spumantele de pe Dealurile Silvaniei, împletiturile din nuiele de la Var, pălinca de Zalău și clopurile de paie. Mai mult, singura pălincă prezentată în cadrul târgului va fi cea de la Aciu, Sălajul fiind unicul județ dintre cele participante ce se va mândri cu această băutură.

Și cum târgul promovează turismul autentic, vizitatorii ce-i trec pragul vor avea ocazia să afle mai multe despre destinațiile sălăjene cu încărcătură culturală și istorică, precum Castrul Roman de la Porolissum, Cetatea Bathory, Grădina Zmeilor sau Mlaștina de la Iaz.

Județul va fi reprezentat la Târgul Național de Ecoturism, ce va avea loc în perioada 25-28 septembrie în Piața Mare din Sibiu. Ediția din acest an are ca motto sintagma „Cultura dezvoltă” și pune în valoare experiențele inedite pe care turismul emergent le presupune și care pot fi asigurate de către resursa locală atât prin componenta gastronomică, cât și prin ateliere meșteșugărești interactive, după cum transmit organizatorii.

Sursă foto: Muzeul Astra Sibiu