Lemne mai ieftine pentru sătenii din comuna Băbeni

În acest an, în Băbeni, prețul lemnelor pentru foc este mai mic. Conform procedurii, sătenii interesați să cumpere lemne de foc pentru iarnă pot depune cereri la sediul Primăriei Băbeni – Compartiment Registru Agricol. Fiecare familie poate solicita 5 metri cubi de lemn pentru foc, cu posibilitatea de suplimentare în funcție de nevoia familiei și disponibilitatea stocurilor. Prețul propus în proiectul de hotărâre inițiat de primarul Mariana Dănilă-Mureșan, preț rezultat în urma evaluării tehnico-economice, și aprobat de Consiliul Local Băbeni, este de 300 de lei /mc, preț mai mic decât cel din anul 2024.

