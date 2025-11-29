Învățământul sălăjean pierde încă un cadru didactic, înzestrat cu mult har pedagogic și dăruit nobilei misiuni a Dascălului:

ARDELEAN DANIELA

profesoară de limba franceză la Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. A îndrumat pașii multor generații de elevi cărora le-a modelat caracterul și le-a format personalitatea. Le-a împărtășit elevilor săi frumusețea și expresivitatea limbii lui Voltaire. Mai presus de toate, i-a învățat adevăratul sens al cuvântului Om. Dragostea de viață, generozitatea și zâmbetul ei cald vor rămâne, veșnic, în amintirea noastră.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul delicat, în Împărăția Lui, iar îngerii să-i vegheze somnul lin.

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj