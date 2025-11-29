Învățământul sălăjean pierde încă un cadru didactic, înzestrat cu mult har pedagogic și dăruit nobilei misiuni a Dascălului:
ARDELEAN DANIELA
profesoară de limba franceză la Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. A îndrumat pașii multor generații de elevi cărora le-a modelat caracterul și le-a format personalitatea. Le-a împărtășit elevilor săi frumusețea și expresivitatea limbii lui Voltaire. Mai presus de toate, i-a învățat adevăratul sens al cuvântului Om. Dragostea de viață, generozitatea și zâmbetul ei cald vor rămâne, veșnic, în amintirea noastră.
Sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul delicat, în Împărăția Lui, iar îngerii să-i vegheze somnul lin.
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj
Sincere condoleanțe! Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească!
Din partea familiei Cristi și Sanda Pop din Zalău
Drum lin printre îngeri, Daniela dragă! Sufletul tau nobil sa fie far și scut pentru dragii tăi copilași! Condoleanțe celor dragi ție!