Deces

Magazin Salajean

Învățământul sălăjean pierde încă un cadru didactic, înzestrat cu mult har pedagogic și dăruit nobilei misiuni a Dascălului:

ARDELEAN DANIELA

profesoară de limba franceză la Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. A îndrumat pașii multor generații de elevi cărora le-a modelat caracterul și le-a format personalitatea. Le-a împărtășit elevilor săi frumusețea și expresivitatea limbii lui Voltaire. Mai presus de toate, i-a învățat adevăratul sens al cuvântului Om. Dragostea de viață, generozitatea și zâmbetul ei cald vor rămâne, veșnic, în amintirea noastră.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul delicat, în Împărăția Lui, iar îngerii să-i vegheze somnul lin.

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

2 Thoughts to “Deces”

  1. Pop Sanda
    29 noiembrie 2025 at 13:01

    Sincere condoleanțe! Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească!
    Din partea familiei Cristi și Sanda Pop din Zalău

    Răspunde
  2. Viorica Rodica Remeş
    29 noiembrie 2025 at 17:26

    Drum lin printre îngeri, Daniela dragă! Sufletul tau nobil sa fie far și scut pentru dragii tăi copilași! Condoleanțe celor dragi ție!

    Răspunde

Leave a Comment