Urmele celei de-a treia biserici medievale în cetatea de pământ de la Ortelec

Săptămâna trecută, o echipă de arheologi din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, coordonată de responsabilul științific dr. Dan Băcueț-Crișan (colectiv de cercetare format din drd. Timea Major-Keresztes și dr. Dan Deac), a finalizat o cercetare arheologică de tip diagnostic desfășurată în incinta fortificației medievale timpurii de la Zalău (cartier Ortelec) – Cetate.

Situl arheologic este cunoscut de mult timp în literatura de specialitate, fiind investigat în repetate rânduri. În anii 2022 și 2023, aici s-au desfășurat cele mai ample campanii de săpături arheologice, care au adus descoperiri deosebit de importante pentru înțelegerea evoluției zonei Porții Meseșene în perioada medievală timpurie.



Printre rezultatele acelor cercetări se numără identificarea fundațiilor a două construcții ecleziastice, denumite convențional Biserica 1 și Biserica 2. Contextele funerare descoperite atunci (complexe și artefacte) indicau posibilitatea existenței celei de a treia biserici în perimetrul fortificației, ipoteză formulată încă din campaniile anterioare.

Cercetarea din acest an a confirmat această presupunere: în urma diagnosticului arheologic, au fost identificate parțial fundațiile din piatră ale Bisericii nr. 3, aducând astfel noi informații esențiale despre structura și evoluția complexului ecleziastic medieval.

Pentru anul viitor, se preconizează extinderea săpăturilor arheologice, în vederea studierii complete a planimetriei Bisericii nr. 3 și a contextului său în cadrul fortificației de la Ortelec.

dr. Dan Băcueț-Crișan, cercetător științific

(articol apărut cu sprijinul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, www.muzeuzalau.ro)