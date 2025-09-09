În cadrul evenimentului „Haidaț’ pă la noi”, susținut de Primăria Municipiului Zalău, va avea loc și în acest an Târgul olarilor la Zalău, în zilele de 13-14 septembrie 2025, eveniment oferit de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Ca și anii trecuți, programul mai cuprinde și o conferință tematică cu acces liber pentru public, intitulată Rolul decorativ al culorii albastre în ceramica tradițională, prezentările fiind susținute de etnografi și specialiști ai ceramicii populare, derulându-se vineri, 12 septembrie de la ora 18 la sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă (lângă Prefectură). Conferința va avea un stand de expoziție cu piese ceramice de colecție ce ilustrează tematica prin aspecte sălăjene: ceramica de Zalău, Deja și de Șimleu Silvaniei.

În data de 13 septembrie, de la ora 16:00, printre standurile olarilor veți găsi și un pavilion cu o expoziție din vasele ceramice decorate de participanții în acest an la Atelierul de decorare ceramică de la Casa EMKE din Zalău, un proiect aflat la al treilea an de derulare, susținut de Muzeul Județean din Zalău, de Casa EMKE și Centrul de Cultură și Artă Sălaj. Atelierul va funcționa și aici în târg, la acest pavilion, unde aveți posibilitatea să decorați un vas ceramic pentru dumneavoastră, care, după ardere, va fi glazurat și îl veți putea lua acasă.

Standurile olarilor vă vor sta la dispoziție pe 13-14 septembrie între orele 10 – 19, unde veți găsiți o gamă foarte largă de vase ceramice utilitare și decorative lucrate la roata olarului, folosibile în uzul casnic sau ca și decor de interior.

M. S.