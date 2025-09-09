Un nou volum, semnat de Florica Pop, a apărut la Editura „Caiete Silvane”

Volumul „Frânturi de gând în amurg” (Meditații), semnat de Florica Pop, a apărut la Editura „Caiete Silvane”, în colecția „Scriitorii sălăjeni”, cu sprijinul Centrului de Cultură al Județului Sălaj și al Consiliului Județean Sălaj.

„Pământul ne va primi pe toți…”

Florica Pop transpune pe deplin etapele ființei umane, de la naștere și sfârșitul vieții, implicit competiția invizibilă între oameni: „Pământul ne va primi pe toți, la fel, numai că deasupra vor crește flori sau… buruieni! Suntem într-o permanentă competiţie, de la leagăn la mormânt. Fie că ştim sau nu ne dăm seama întotdeauna, ceea ce suntem, ce spunem, ce facem, cum ne purtăm, ce îmbrăcăm, cât şi unde călătorim… totul este comparat, deseori invidiat, poate criticat, analizat, de parcă nu am fi liberi, aşa cum ne-a trimis aici Creatorul”.

De asemenea, scriitoarea mai atrage atenția asupra conviețuirii ființei, acordând atenție asupra propriului drum în viață: „Cum ar fi, oare, dacă nu am trage cu ochiul mereu la ce fac ceilalți, dacă nu am pleca urechea la toate vorbele, concentrându-ne pe aleile drumului nostru”. Cu atât mai mult, în concepția autoarei, nimeni nu va putea fi privit ca o ființă perfectă în privirile celor din jur: „Nu despre indiferenţă faţă de semeni e povestea, ci despre nevoia de a fi conștienți de faptul că nu putem fi nici apreciaţi, nici iubiţi de toată lumea, aşa după cum şi noi, fiecare, selectăm, sau e bine să o facem, tot ce dorim să ne stea în preajmă, de la flori, întâmplări, la oameni.”

Florica Pop este o filologă și scriitoare, născută la 16 aprilie 1965, în satul Deleni din comuna sălăjeană Dobrin. Aceasta a mai publicat la Editura „Caiete Silvane” volumul „Drumul fără semnalizare!” în anul precedent. Printre volumele publicate de-a lungul vremii se numără: „Şoapte cu ecou” (Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI, 2011), „Straiţa cu merinde. Poveşti săţioase din satul meu” (Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2013), „Petale cu inscripţii” (Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2013), „Destin cu aplauze. Flori de cântec românesc. Ileana Domuţa Mastan” (Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2014), „Tastatura cu poveşti” (Ed. Ecou Transilvan, 2022), „Ei… şi?!” (Ed. Ecou Transilvan, 2022).

Mai mult, Florica Pop a fost coordonatoarea volumelor: „Oameni de seamă ai Sălajului”, vol. I – II (Zalău, 2004, 2006), dicţionarul biobibliografic, „Sălaj – Oameni şi Opere.” (Cluj-Napoca, 2011, și ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Zalău, 2017), „Sălaj – Ghidul localităţilor” (Zalău, 2013, 2017), „Bulgari – O istorie sentimentală” (Zalău, 2017), „2018 – Unitate. Realitate. Promisiune. Zalău – Sălaj – România” (Zalău, Ed. Silvania, 2019), „Dobrin – nume de legendă” (Zalău, Ed. Silvania, 2020).

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.