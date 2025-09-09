Doliu în învățământul sălăjean. A murit Ioan Mureșan, fostul director al Palatului Copiilor din Zalău

Moment trist pentru învățământul sălăjean, pentru atâția și atâția tineri pe care i-a ajutat să pornească pe frumosul drum al muzicii. Fostul director al Palatului Copiilor din Zalău, profesorul Ioan Mureșan, s-a stins din viață, potrivit familiei. Regretatul profesor avea 72 de ani. Instituția, condusă mult timp de profesorul Ioan Mureșan, a îndrumat copiii spre muzică, cucerind multe trofee la festivaluri de profil din țară, toate acestea sub numele de SILVANA GROUP. În Palatul Copiilor din Zalău s-au format muzicieni ca Raul Kusak (Ștefan Bănică Band, Vama Veche), Călin Pop (Desperado), Dan Opriș (Vama Veche), Gabi Drăgan (Sarmalele Reci), Ana Maria. Trofee: Mamaia, Steaua de Cristal- Pașcani, Ursulețul de Aur- Baia Mare, Voces Primavera- Zalău, Micul Prinț- București, Top T- Buzău, SamRock- Satu Mare, Festival de tineret- Năvodari etc. Dintre elevii care au activat la Palatul Copiilor din Zalău secția de interpretare muzicală sub numele de Silvana trupa rock: Raul Kusak – clape, Călin Boca – chitară, baterie, Marius Sălăjean – baterie, Mihai Maja – chitară, Bogdan Ștefan – chitară, Dan Magdaș (voce), Gabi Drăgan – baterie, Dan Opriș – chitară bas, Raul Chiș – chitară bas, Marius Szeker – chitară bas, Nicolae Vedinaș- voce, flaut, Gabi Bota – clape, Vlad Opriș – chitară, Călin Pop – voce, Szilard Sziklavari – voce, Cristi Bănuț – chitară, Alex Strâmbu – baterie, Vlad Topan – chitară, Eduard Erdei – clape, Doru Dîrjan – voce, Sergiu Mureșan – clape, Eugenia Păușan – voce, Florin Boca – chitară, vioară. Condoleanțe familiei.

Sursa foto: arhiva familiei