Sălajul acum o sută de ani (XXXV)

* Drumul Zălau – Oradea, pe la Chiribiș, e impracticabil. Nici după 100 de ani lucrurile nu stau foarte bine.

* Casa Lipsca din Cluj, cel mai mare comerciant de blănuri din România, își deschide magazin la Zălau. Marfă de la Londra, Paris, Leipzig, Viena, Cracovia și New York.

* Asociația pentru îngrijirea orfanilor evrei din Zălau organizează o acțiune caritabilă în cadru unui concert simfonic. Nu se prea înghesuie localnicii.

* Zălăuanii acuză edilii orașului că aprind luminile în oraș prea târziu. Și pe atunci se făceau economii.

* Asociația Vânătorilor din Zălau organizează o acțiune în pădurile din Guruslău și Badon. Rezultatul: 54 de iepuri, 4 vulpi și 2 căprioare.

* Sălăjeanul Viktor Papp este selectat în colectivul de redactare a noului lexicon maghiar.

* Apar noile cărți de identitate cu fotografie. Preschimbarea este obligatorie.

* Moare măcelarul zălăuan Istvan Balogh, un mare iubitor de artă. Primarul și prefectul sunt prezenți la înmormântare.

* Două locomotive se ciocnesc în gara din Cehu Silvaniei. Din fericire nu au fost victime.

* Plin de reclamații la poștă. Plicurile ajung la destinatari desfăcute.

* Continuă cazurile de turbare la câini. Autoritățile decid ca animalele să fie ținute permanent în lesă.

* Se fură cai la Cehu Silvaniei și Nadiș. Se pare că e o bandă de hoți specializați. Jandarmii nu le dau de urmă.

* Busan Demeter din Gălpâia este mușcat de calul său. I-a retezat două degete și a ajuns la spital.

