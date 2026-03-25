Sălajul acum o sută de ani (XLVIII)

* Fostul primar al Zălaului, Nicodim Cristea, este numit prefect al județului.

* Se convoacă Adunarea Generală a Comitetului Central al Construcțiilor Școlare din județ. Nu numai că nu s-a înregistrat cvorum, dar în sală au fost doar trei participanți.

* Subrevizorul școlar Dumitru Mărgineanu publică lucrarea „Călăuza administrațiilor școlare și ale comitetelor școlare”.

* Filiala sălăjeană a Băncii Învățătorilor din Cluj publică raportul pentru anul 2025. A ieșit pe plus.

* Prefectura Sălaj constată că începe să dispară portul popular românesc din Sălaj. Nu apăruseră încă blugii, dar moda venea tot din vest.

* La Școala din Ip nu a fost sărbătorită ziua de 24 Ianuarie. Directorului Mihai Kozar i-a fost redusă retribuția cu 10%.

* În ziarul „Szilagysag” se publică un editorial care dă de înțeles că funcționarii români trimiși din Regat sunt slabi pregătiți. Mulți funcționari din Zălau protestează. Adevărul doare…

* Societatea Mariană a Femeilor din Șimleu organizează un concert urmat de dans. Cântec, joc și voie bună!

* În gara Aghireș din județul Cluj deraiază un tren. Trei morți, dintre care unul din Zălau.

* Sfaturi pentru cititori din ziarul „Meseșul”: 1. Nu pierdeți nopțile, noaptea e făcută pentru somn. 2. Aerisiți camerele de cel puțin de două ori pe zi, altfel vă îmbolnăviți de plămâni. 3. Nu mâncați mai mult decât vă trebuie.

Daniel Mureșan