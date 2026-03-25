Alexandra Chira, nominalizată la Gala Premiilor UCIMR 2026

Avem toate motivele să fim mândri de artista noastră sălăjeancă, Alexandra Chira. Tânăra interpretă de muzică și directoarea Casei Municipale de Cultură din Zalău a fost nominalizată în cadrul Galei Premiilor de Excelență Interpretativă UCIMR, care a avut loc la Ateneul Român din București, marți, 24 martie.

Cea de-a doua ediție a Galei UCIMR 2026 – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, s-a desfășurat în această săptămână în Sala Mare a Ateneului Român, în prezența comunității artistice, a mass-mediei, precum și a reprezentanților mediului guvernamental și nonguvernamental.

În cadrul galei au fost acordate Premiile Excelenței Interpretative, care celebrează realizările artistice pentru întreaga activitate a ansamblurilor, grupurilor și personalităților din lumea muzicală. Distincțiile au fost înmânate de către membrii Consiliului Director UCIMR, alături de reprezentanți ai mediului de business și ai celui guvernamental. Printre cei distinși se numără și Alexandra Chira.

„Sunt onorată de nominalizarea în cadrul Galei Premiilor de Excelență Interpretativă UCIMR, ce a avut loc la Ateneul Român, în această seară. Un moment care vine ca o încununare a activității mele şi care mă motivează să merg mai departe. Recunoștință pentru tot ce m-a adus până aici şi pentru toți oamenii care au contribuit la parcursul meu”, transmite artista.

Fondată în anul 1995, UCIMR este o organizație nonprofit de utilitate publică, care de peste trei decenii contribuie la dezvoltarea peisajului cultural românesc prin promovarea valorilor artistice autentice, atât pe plan național, cât și internațional. Asociația susține arta interpretativă, de la soliști, coriști și instrumentiști până la dansatori sau balerini, prin proiecte culturale menite să faciliteze schimbul de experiență și promovarea artiștilor în medii cât mai diverse. Uniunea creează oportunități de afirmare dedicate tinerilor artiști, dar susține și activitatea artiștilor pensionari.