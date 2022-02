La Editura „Caiete Silvane”: Menuț Maximinian – „Literatura/cultura, dincolo de pandemie”

La Editura „Caiete Silvane” a apărut, în colecția Eseu, cartea semnată de Menuț Maximinian, „Literatura/cultura, dincolo de pandemie”. Volumul conține eseuri, articole publicate de autor în reviste din țară, inclusiv în revista sălăjeană „Caiete Silvane”. Cartea va fi lansată la cea de-a 14-a ediție a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, eveniment cultural care va avea loc în perioada 24-25 martie la Zalău. „A scrie în vremurile actuale şi a rămâne peste timp în memoria cititorilor este o provocare la care fiecare dintre noi este supus”, a spus autorul.

Din activitatea autorului

Menuţ Maximinian este preşedinte al Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, director al cotidianului „Răsunetul” şi colaborator permanent al revistei „Caiete Silvane”. Este absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere şi membru al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România. Volume (selectiv): „Vremea sintagmelor” apărut la Editura Karuna; „Copila de Sub Vii” apărut la Editura Eikon; Noduri în haos – Editura Eurobit Publishing House Timişoara; „Muchia malului” – Editura TipoMoldova; „Crucea Nopții” – Editura Școala Ardeleană; Puterea secretă a cărţilor – Editura Neuma; „Frontiere etnologice” – Editura Charmides; „Copilul de apă / Bimbo d`acqua” – Editura Junimea. A obţinut Premiul pentru poezie (Naji Naaman’s Literary Prize) din Liban, Premiul pentru poezie al Malaeziei; Premiul pentru poezie din New York (Institutul de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă); Premiul pentru poezie din Istanbul (Universitatea din Istanbul şi ICR); Premiul Festivalului de proză „Liviu Rebreanu”; Premiul Festivalului de poezie „George Coşbuc” şi Premiul Municipiului Bistriţa (de două ori, prin Medalia „Liviu Rebreanu” şi Medalia „Andrei Mureşanu”. „Ultimii doi ani s-au dovedit a fi atipici, din orice unghi am privi. Dacă în ianuarie 2020 agenda culturală propunea evenimente răsunătoare pentru literatură, la nivel naţional şi internaţional, gândindu-ne că virusul nu va avea puterea să treacă peste mări şi ţări din China, punând stăpânire peste lume, acum, când facem bilanţul situaţia stă diferit. În acest context, activitatea editorială a prins proporţii de nebănuit în mediul virtual, librăriile online înlocuindu-le pe cele clasice, lansările de carte fiind pe aplicaţii digitale. (…). Cartea de faţă cuprinde gânduri şi recenzii din 2020-2021, scrise toate în vremuri pandemice. Am adunat toate textele între coperţile unui volum, în memoria tuturor colegilor din sfera culturii, victime ale pandemiei. Odihnească-se în pace! Să-i pomenim din neam în neam şi să nu le uităm creaţia. Dumneavoastră vă dorim sănătate, pentru că am constatat cu toţii că este mai importantă decât toate, să redevenim ceea ce am fost altădată şi mai mult decât atât”, a spus Menuț Maximinian.