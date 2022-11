Gânduri botezate şi cântecele vârstelor (X)

MOTTO: „Scrieți și faceți greșeli de ortografie: iată-vă desconsiderați înainte de a fi cunoscuți.” (RENE PARISSE, cercetător francez)

* Cântecul vârstei a treia într-o formă eufemistică: „Nu sunt bătrân. Sunt străvechi”. (NICHITA STĂNESCU)

* Printre cei care eșueaza în viață se numără și aceia care îi cer acesteia mai mult decât îi pot da.

* În multe cazuri, mersul unui om îți spune mai mult despre el decât vorbele sale.

* Oamenii de acțiune, nu au nevoie de un purtător de cuvânt. Ei vorbesc prin ceea ce fac. Au nevoie de un purtator de cuvânt cei care trândăvesc, dar vor să știe lumea că și ei există.

* Adesea, zâmbetele sunt forme ale ipocriziei afișate.

* Adevăratele lecții de viață ni le dau momentele de suferință, nu cele de fericire.

* ”Când îți plouă în suflet, fă-ți umbrelă dintr-o bucurie.” (Emil Cioran, filosof și scriitor român, 1911-1995, autor al volumelor „PE CULMILE DISPERĂRII”, „AMURGUL GÂNDURILOR” etc.)

* ”Nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită nu te vor face să plângi.” (GABRIEL GARCIA MARQUEZ, scriitor columbian, autorul romanului „UN VEAC DE SINGURĂTATE”)

* Supranumele sunt nume adăugate la numele propriu al unei persoane în semn de cinste pentru a-l distinge de ceilalți: Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș etc.

* Nefolosirea corecta a formei și sensului cuvintelor este un mod de prostituare/ de necinstire/ dezonorare a lor.

* ”Când e vorba de cărți, ne aflăm în fața unei oferte de viață. Citindu-le, suntem prieteni, cunoștințe, apropiați ai celor care au trăit acum mii sau sute de ani.” (GABRIEL LIICEANU)

* ”Reaua folosire a cuvintelor nu este numai o greșeală de limbă, ci și un chip de a face rău sufletelor.” (SOCRATE, 470 î.e.n. – 399 î.e.n., filozof)

* Durabile la un om sunt acele trăsături pe care timpul nu le ofilește și nu le invalidează.

* Pentru scriitorul german GOETHE, viața înseamnă lumină, iar moratea întuneric. De n-ar fi așa, n-ar fi spus în momentul trecerii în lumea lui Hades – „MAI MULTĂ LUMINĂ!”

* Tărâm de vis sau de basm?

„Pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați, se întinde o țara mândră și binecuvântată, între toate țările semănate de Domnul pe pământ. Ea seamănă a fi un măreț și întins palat, capodoperă de arhitectură unde sunt adunate și așezate cu măiestrie toate frumusețile naturale ce împodobesc celelalte ținuturi ale Europei, pe care ea, cu plăcere, ni le aduce aminte.” („ARDEALUL”, de NICOLAE BĂLCESCU, capitol din lucrarea „ROMÂNII SUB MIHAI VOIEVOD VITEAZUL”)

Prof. Octavian Guțu

Șimleu Silvaniei