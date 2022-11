Liceul Tehnologic „Octavian Goga” din Jibou, vizită în Tenerife în cadrul programului Erasmus +

Ultimele zile de septembrie au fost extrem de intense și pline de emoții pentru noi toți, pentru că în perioada 26-30 septembrie 2022, șase elevi din clasa VII-a A (Cadar Andreea, Pășcuță Aida, Pusok Natalia, Briglezan Raul, Porumb Denis și Merca Tudor), de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” din Jibou, au participat într-o mobilitate de grup la Școala CEIP Tincer din Santa Cruz de Tenerife, însoțiți de prof. Nagy Melinda – responsabil proiect Acreditare Erasmus + și directorul școlii, Bârjac Gabriel. A fost prima activitate din cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+ 2021-2027 efectuată în acest an școlar.

Prima zi din cadrul acestei mobilități a adus mult entuziasm și bucurie, datorită vizitei facute în Santa Cruz de Tenerife, unde elevii noștri au descoperit cu multă nerabdare și interes, cultura și istoria orașului. A doua zi de activități a adus lecții outdoor despre istoria, arhitectura și cultura orașului San Cristóbal de La Laguna, vechea capitală a insulei Tenerife, oraș înscris în patrimoniul UNESCO, mai apoi, toți copiii fiind antrenați în jocuri de mișcare și sport, desfășurate în parcul Pedro Gonzalez. Ziua de miercuri a fost dedicată vizitei în școala gazdelor noastre, unde am fost întâmpinați cu multă bucurie și căldură, copiii și profesorii din Tenerife admirând costumele populare tradiționale cu care au fost îmbrăcați elevii școlii noastre. Ziua a continuat cu ateliere de pictură în aer liber, un workshop despre luptele tradiționale din insulele Canare și alte jocuri de mișcare, terminându-se cu pregătirea și degustarea unor mâncăruri tradiționale locale. A patra zi de activități a fost așteptată cu mare interes de către elevii noștri, pentru că au avut șansa și plăcerea de a face o vizită pe vulcanul Teide, cel mai înalt vârf din Spania, inclus în patrimoniul UNESCO, și în Parcul Național Teide. O zi minunată pe platourile superbe din Tenerife, cu multe poze, amintiri și imagini de neuitat. În ultima zi de activități ne-am luat rămas bun de la uimitoarele noastre gazde, care ne-au oferit o săptămână de neuitat, cu activități și vizite în locuri incredibil de frumoase! Ne bucurăm că elevii noștri au fost extrem de încântați de această mobilitate și mai mult, s-au descurcat excelent și ne-au făcut mândri că sunt elevii școlii noastre. Am apreciat ospitalitatea gazdelor, programul activităţilor si toate experientele acumulate pe parcursul acestei activitati.

Le mulțumim încă odată gazdelor noastre și sperăm să ne revedem în curând. Adios Tenerife!

Liceul Tehnologic „Octavian Goga” este o instituție Acreditată Erasmus + pentru perioada 2021-2027, și are acces simplificat la finanțare. Una dintre țintele strategice ale școlii noastre este ”Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională și participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare prin participarea la cursuri de formare locale, naţionale şi europene.” De aceea, ne așteptăm ca succesul acestor proiecte, să reprezinte un progres în viziunea educațională a școlii noastre pentru asigurarea calității, șanse egale, educație incluzivă și diferențiată, educație pentru excelență, inovație pedagogică.

Pentru anul școlar 2022-2023 sunt planificate trei activități de job shadowing pentru șase cadre didactice și două mobilități de grup pentru 14 elevi, prima desfășurându-se în perioada 22-24 noiembrie 2022 în Barcelona (Spania), unde Năprădean Angelica Ancuța – prof. înv. primar – clasa pregătitoare C și Dobai Marinela – prof. înv. primar – clasa pregătitoare A, vor participa la o activitate de job shadowing la școala Escola Martinet.

director,

prof. Bârjac Gabriel