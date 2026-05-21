Accident la Perla. Un copil a fost rănit

Un grav accident de circulație a avut loc azi, în jurul orei 18.20, pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalău. La fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier Zalău, iar din primele verificări efectuate s-a stabilit faptul că un minor în vârstă de 12 ani, din Zalău, aflat pe bicicletă, s-ar fi angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, intrând în coliziune cu un autoturism care se deplasa pe direcția gară spre centru, la volanul căruia se afla un bărbat de 62 de ani, din municipiul Zalău. În urma evenimentului, minorul a suferit leziuni, fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

