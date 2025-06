Descoperim Sălajul: 13 volume cu 365 de reportaje faine despre Sălaj

Știți ce-mi place la cotidianul „Magazin Sălăjean” ce apare la Zalău? Faptul că nu a abandonat reportajul ca gen jurnalistic. Că de-a lungul anilor, în paginile ziarului, își fac loc reportaje faine ce aduc Sălajul în prim-plan. Și, într-un an calendaristic, se strâng materiale de o carte. Cu resurse financiare proprii sau prin diverse proiecte editoriale, iată că poveste „Descoperim Sălajul” merge mai departe. Recent a văzut lumina tiparului cel de-al 13-lea volum al seriei, ce cuprinde reportajele din anul 2017.

Proiectul editorial „Descoperim Sălajul” a demarat în anul 2010 în care a fost tipărit primul volum al seriei. Acesta conținea reportajele publicate în paginile ziarului „Magazin Sălăjean” în perioada august 2004-mai 2005. Iată ce scria Daniel Mureșan, directorul ziarului „Magazin Sălăjean” și cel care a inițiat proiectul în prefața numită Pro reportaj: „Într-o lume în care tabloidizarea a pus stăpânire pe cititor, Magazin Sălăjean, de-a lungul anilor, a încercat să scoată la lumină un gen jurnalistic uitat, REPORTAJUL.”

Anii au trecut, au văzut lumina tiparului alte și alte volume, care de care mai atractive ca și conținut. Asta e fain la acest gen jurnalistic, că nu-și pierde calitățile odată cu trecerea timpului. Ba dimpotrivă, e ca un vin vechi (dacă-mi este permisă comparația), cu cât sunt mai vechi, reportajele devin parte din istoria locurilor.

Prin eforturi editoriale și financiare, s-a reușit ca an de an, să fie editat câte un număr al seriei. De regulă, volumele erau lansate la final de an, în cadrul „Galei Presei”. Au fost și ani când, din cauza unor constrângeri financiare, editarea volumului a fost amânată pentru anul calendaristic următor.

Statistic vorbind numerele seriei „Colecția Magazin Sălăjean. Liderul presei sălăjene” începută la Editura „Caiete Silvane” odată cu cel de-al doilea volum (cel din 2011) arată astfel:

Volumul 1 / 2010 – 110 pagini, 20 articole;

Volumul 2 / 2011 – 136 pagini, 21 articole;

Volumul 3 / 2012 – 113 pagini, 27 articole;

Volumul 4 / 2013 – 108 pagini, 21 articole;

volumul 5 / 2014 – 116 pagini, 24 articole;

Volumul 6 / 2015 – 128 pagini, 30 articole;

Volumul 7 / 2016 – 212 pagini, 34 articole;

Volumul 8 / 2017 – 144 pagini, 29 articole;

Volumul 9 / 2018 – 172 pagini, 29 articole;

Volumul 10 / 2019 – 128 pagini, 22 articole;

Volumul 11 / 2022 – 152 pagini, 28 articole;

Volumul 12 / 2024 – 250 pagini, 48 articole;

Volumul 13 / 2025 – 208 pagini, 32 articole

Sumarizând, în perioada 2010-2025 (excepție făcând anii 2020, 2021 și 2023) au fost publicate sub brandul „Descoperim Sălajul” 365 de reportaje (1977 pagini).

Nu vom prezenta toate cele 13 volume, ne vom limita la ultimele 2. Însă, în treacăt trebuie spus că printre cele 365 de reportaje, 23 au fost publicate și pe acest blog.

Cel de-al 12-lea volum a fost tipărit la începutul anului 2024. Ar fi trebuit să apară la finalul anului 2023, însă constrângerile bugetare la care trebuiau să se supună instituțiile publice a dus la amânarea apariției. Acest volum este, așa cum rezultă din statistica prezentată mai sus, cel mai consistent număr al seriei. Sunt publicate 48 de reportaje, toate acoperind perioada ianuarie-decembrie 2016. În Prefață, domnul Daniel Mureșan subliniază faptul că „reportajul nu are sens fără emoție. Ir emoția nu poate fi redată decât dacă o trăiești”. Are perfectă dreptate, lecturând reportajele publicate în acest volum, emoția e starea de spirit ce te însoțește.

Cele 48 de articole au fost scrise de următorii: Andreea Vilcovschi (15 articole), Sebastian Olaru (8), Mirel Matyas (6), Marin Ștefan (3), Marin Pop (3), Florin Negoiță (2), Györfi-Déak György alias Franciscus Georgius (2), Augusta Teșinschi (1), Marius Morar (1), Dan Băcueț-Crișan & Ion Bejinariu (2), Ion Lupa Crișan (1), László László (1), Dănuț Pop (1), Petru Galiș & Ananie Pojar (1), Bodola Kinga & Szábo Attila (1).

Volumul a apărut la editura „Caiete Silvane” fiind tipărit, în condiții grafice foarte bune la Tipografia Tehno-Print Zalău.

Din cauza restrângerilor bugetare, volumul cu numărul 13 al seriei „Descoperim Sălajul” n-a putut vedea lumina tiparului la finalul anului 2024, așa cum era prevăzut. Așa că, abia acum, la mijlocul anului 2025, iese de sub lumina tiparului noul număr.

Coperta o reprezintă pe Ligia-Alexandra Bodea din Iaz, într-o ipostază imortalizată de artistul fotograf Grigore Roibu de la Deva, cu ocazia unei ediții a taberei de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”. Volumul arată foarte bine, e consistent, în paginile acestuia regăsindu-se nu mai puțin de 32 de articole, scrise de-a lungul anului 2017. Volumul a fost editat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin Editura „Caiete Silvane”, iar tiparul a fost executat la tipografia Color Print Zalău.

Iată și autorii reportajelor: Mirel Matyas (7 articole), Sebastian Olaru (6), Andreea Vilcovschi (5), Marin Ștefan (4), Petru Galiș (2), Marius Morar (2), Florin Negoiță (1), Szábo Attila (1), Simona Ciulea (1), Petru Galiș (2), Marin Pop (1), Marius Avram (1), Emanoil Pripon (1), Mirel Matyas & Kiss Gyula (1).

Desigur, proiectul editorial va continua și în anii următori. Așteaptă să fie reunite în volum multe alte reportaje scrise în perioada 2018-2025. Rămâne doar speranța găsirii resurselor financiare necesare.

Daniel Mureșan: „Reportajul înseamnă multă documentare, empatie, etică și obiectivitate. Întotdeauna încercăm să ascultăm, să înțelegem, să spunem povești cu rost. Într-o lume grăbită, noi vă invităm la liniște și frumos!”

Mirel Matyas

