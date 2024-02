Dedicaţii sau gânduri preţuitoare şi pentru vecie (I)

În luna decembrie 2023, la Editura „CAIETE SILVANE” i-a apărut profesorului OCTAVIAN GUȚU volumul intitulat „GÂNDURI PREȚUITOARE ȘI PENTRU VECIE”. El a fost precedat de volumele „GÂNDURI NEBOTEZATE” și „GÂNDURI BOTEZATE ȘI CÂNTECELE VÂRSTELOR”. Fragmente din ele le-am publicat în ziarul nostru.

Începând cu acest număr, vom publica episoade din noua carte a profesorului OCTAVIAN GUȚU. În acest volum sunt însumate gândurile prețuitoare ale autorului adresate celor cu care a colaborat de-a lungul anilor. De această dată, gândurile au un destinatar concret. Citind episoade din carte, vom cunoaște care sunt valorile moral-spirituale pe care profesorul Octavian Guțu le-a prețuit și de ce!

Pentru început, publicăm un „Cuvânt înainte” al autorului, intitulat „O invitație-rugăminte către cititori”, din care aflăm cum s-a născut opera, ce cuprinde și scopul urmărit prin ea.

MOTTO: „Mulți au aflat cine sunt. Alții, îmi știu faptele. Puțini, însă, îmi cunosc gândurile și sentimentele”. (AUTORUL)

O INVITAȚIE – RUGĂMINTE CĂTRE CITITORI

Stimate cititor,

Invitația ce-o fac este la lectura cărții ce ți-o ofer cu drag, respect și plăcere. Rugămintea este de-a citi neapărat acest prim text al operei. De ce? Pentru că el este unul lămuritor, explicativ privind: cum s-a născut volumul, ce cuprinde, finalitatea lui… Titlul ales sugerează două aspecte esențiale: în operă vei întâlni dedicații în cuprinsul cărora sunt exprimate gânduri prețuitoare adresate de autor celor cărăra le-a oferit volumele sale: „Gânduri nebotezate”(2022) și „Gânduri botezate și cântecele vârstelor”(2023). Ele au fost scrise pentru a le oferi ca un dar spiritual celor pe care autorul i-a prețuit în decursul vieții sale: familia, colegii, prietenii, creatorii de valori, managerii de succes, oameni care ne prelungesc existența …

Bineînțeles, fiecare volum oferit cuprinde o dedicație. Ele sunt texte prin care transmitem sentimentele și gândurile noastre de admirație, respect, simpatie, mulțumire pentru destinatari. Acestea sunt toate forme laudative, deci prețuitoare de valori. În acest volum – „Dedidații sau gânduri prețuitoare și pentru vecie”- eu ofer o culegere de dedicații ale mele din primele volume. De ce? Din totalitatea lor, cititorul va putea cunoaște ce anume gânduri și sentimente am eu pentru valorile umane pe care le-am cunoscut. Prin urmare, după ce am publicat gânduri nebotezate, botezate, acum ofer spre lectură pagini cu gânduri prețuitoare și pentru vecie. Volumul cuprinde două părți. Prima se intitulează „Gânduri prețuitoare în dedicații”, iar a doua „Alte forme de exprimare a gândurilor prețuitoare”.

Orice dedicație pe o carte se scrie pe pagina de gardă. Aceasta are în cărțile mele dimensiuni reduse, ceea ce este un dezavantaj pentru cel ce dorește ca mesajul său să fie cât mai bogat. De aceea, eu mi-am permis libertatea de a redimensiona clasica dedicație, amplificând-o, îmbogățind-o, pentru a face o netă deosebire dintre dedicație și autograf. Consecința? Multe din dedicațiile făcute și transmise, acum, în această culegere, le-am reluat, revăzut și adăugit. În viziunea mea actuală nu poți transmite cuiva un mesaj convingător doar prin câteva rânduri desprinse parcă dintr-o telegramă. Lor le lipsește tocmai „sufletul” dintr-un text ce transmite nu doar gânduri, ci și sentimentele ce le generează acestea trăitorului și pe care nu le poate seca prin lapidare enunțuri. Desigur, cititorul grăbit nu va împărtăși acest mod detaliat de comunicare. Nu-l obligă nimeni la lectură, lăsând-o în seama celor ce-o prețuiesc! Lucrarea cuprinde mai multe capitole, în fiecare am grupat texte tematice. Pentru majoritatea lor, am ales și motto, el având un rol rezumativ, punctând ideea/tematica lui, dar și viziunea autorului despre aceasta. Prin motto-uri, cultiv gustul pentru frumos!

Prin ce este importantă o dedicație pentru o carte? „O dedicație pe o carte scoate exemplarul din anonimatul tirajului în circulație. Ea oferă volumului un caracter unicat.” (ȘERBAN CIOCULESCU, CRITIC ȘI ISTORIC LITERAR)

Această carte am scris-o din cultul ce-l am pentru valoare și valori, pentru prietenie și prieteni, dar și pentru a ilustra frumusețea relațiilor interumane născute din respect și necondiționate, ori a vieții trăite cu rost, aducătoare de bucurii în lumea în care trăiești.

ADDENDĂ

O IMPERIOASĂ MĂRTURISIRE: DE CE FAC PUBLICE GÂNDURILE PREȚUITOARE!

Nicidecum din motive pecuniare, am scris această carte. Nimic din ce am publicat până acum nu am vândut, am dăruit. Trimit în lume gândurile prețuitoare și pentru vecie, adică de lungă durată, deoarece în concepția mea (și cred că nu numai a mea!), un gând sau un sentiment ce-l ai, nu există cu adevărat decât atunci cand sunt spuse, atunci când ești în viață! Dacă nu ai făcut-o, le duci cu tine în mormânt. Rostindu-le, gândurile devin botezate prin cunoașterea lor de către destinatari. De asemenea, n-am dorit prin publicare să scap de dulcea „povară” a acestora. Ele viețuiesc în continuare și în mine, nu numai în paginil cărții și în persoanele cărora le sunt destinate.

Nu împărtășesc nici credința populară că florile care cresc nesemănate pe morminte, ar fi forma prin care cei trecuți în lumea fără ieșire ne trimit postum, ceea ce au simțit mai frumos pentru noi, dar nu ne-au spus-o cât au fost vii. Regretele tardive nu au nici un rost, sunt vorbe-n vânt!

profesor Octavian Guțu,

Șimleu Silvaniei