Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj așteaptă propuneri pentru Agenda culturală 2026

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, invită primăriile, instituțiile publice de cultură, instituțiile de învățământ și ONG-urile cu activitate în domeniul cultural din județul Sălaj să comunice, până la data de 12 decembrie 2025, propuneri, solicitări și sugestii pentru agenda culturală aferentă anului 2026.

Acestea pot fi transmise prin intermediul adreselor de e-mail și fax ale instituției: office@culturasalaj.ro, caietesilvane@yahoo.com, 0260-612870.

Agenda pentru anul viitor va fi realizată în conformitate cu reglementările în vigoare și poate cuprinde: manifestări culturale organizate de primării sau de alte instituții și organizații de pe raza unităților administrativ-teritoriale, propuneri de manifestări culturale, programe, proiecte, spectacole, concerte pentru care se solicită sprijin de la CCAJS; propuneri pentru editarea, cu sprijinul instituției, prin Editura „Caiete Silvane”, în anul 2026, de monografii ale localităților, școlilor, bisericilor, precum și alte tipuri de publicații: cărți diverse, reviste, pliante etc.; alte propuneri de activități culturale pentru care se solicită sprijin de la Consiliul Județean Sălaj/CCAJS.