A apărut un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

Iubitorii de cultură din întreg județul au la îndemână un nou număr al revistei „Caiete Silvane”. În această perioadă a apărut ediția online a numărului 208 (mai 2022) al revistei „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău (detalii pe caietesilvane.ro). Ediția tipărită va fi distribuită începând de joi, 12 mai. În paginile noului număr semnează: Daniel Săuca – „O fotografie <<contra luminii>>”, editorial; Viorel Mureșan – “Un alt curs de miracole”; Imelda Chința – „Victima și călăul – Confesiunea unui gardian”; Carmen Ardelean – „Postludiile existenței”; Alice Valeria Micu – „În vârtejul timpului”; Gheorghe Glodeanu – „Al. Andrițoiu și revista <<Familia>>”; Marcel Lucaciu –„Botezul gândurilor”; Menuț Maximinian – „Horațiu Mălăele – jocul literaturii microscopice”; Mihaela Meravei – „Paradisul dintre umbre”; Poeme de Ana Ardeleanu; Versuri de George Vulturescu însoțite de o parodie de Lucian Perța; Două poeme de Ionuț Caragea; Alice Valeria Micu – „Doină de mai”; Silvia Bodea Sălăjan – „Nu am trecut prin furcile caudine!”; Gheorghe Moga – „Păpădie, ecumenică floare…”; Claudiu Ionuț Boia – „Hoțul de timp”; Voichița Lung – „Ador cuvântul <<dor>>!”; Alexandru-Bogdan Kürti – „Cred că este benefic pentru preoți să scrie”; Traian Vedinaș – „Comunicarea sculpturală”; Petru Galiș și Anamaria Camelia Sabou (Crișan) – „Obiceiuri de nuntă din Boianu Crasnei”; Gheorghe Ilea – „CET Zalău în demolare”; Marin Pop – „Corneliu Coposu în sprijinul refugiaților ardeleni (1940-1944)”; O nouă carte la Editura „Caiete Silvane” – Traian Oros, „Someș-Uileac. Aspecte istorice din secolele XIX-XX”, cu o prefață de Augustin-Leontin Gavra; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – „Decorație acordată în 1922 șefului Serviciului de poduri și șosele din județul Sălaj”; Wesselényi Miklós – fiul, Jurnal de călătorie (1821-1822) (9), traducere de Györfi-Deák György; Daróczi Mihai Iosif, Daróczi Iosif – „Zona de influență reală a orașului Jibou”; Ioan F. Pop – „Texte de trecut (in)existența”; Simona Ardelean – „Filmografiile Simonei, The Midnight Sky (2020)”; Daniel Mureșan – „Cronica discului. Steve Vai – Inviolate”; Viorel Gh. Tăutan – „Tradiția cere să fie respectată”; Alexandru Lazăr – „Duzic, văcarul”; Teodor Sărăcuț-Comănescu – „Literatura pentru copii. Actualitatea vs. Nevoia de actualizare”; Marin Iancu – „Spectacolul unui real în criză”; Ioan Bunta – „Shakespeare – filosofia”; Augustin Mocanu – „Lirica populară de dragoste din aria Sălaj – Codru”; Daniel Săuca și Corina Știrb Cooper – „Malaxorul de florar” și Alexandru Jurcan – „Ștafeta personajelor”.

