Manu, iranianul care a ajuns la Zalău datorită pasiunii pentru bijuterii

Vorbește bine românește, este originar din Iran și s-a stabilit în România în urmă cu 20 de ani. Manu a ajuns și la Zalău, iar eu l-am întâlnit la un târg de colecționari. Zâmbitor, Manu mi-a spus că soarta a făcut să ajungă la noi și acum consideră că România a ajuns casa lui.

Manu și-a adus la Zalău o parte din colecțiile sale de obiecte confecționate manual, mici bijuterii din diferite metale, din aur, argint, gablonzuri, mărgele, podoabe. Iranianul s-a stabilit la Timișoara unde are atelierul său. Muncește, zâmbește și se ocupă de mica sa afacere. „Manu îmi spun prietenii. Îmi place să spun că sunt din Timișoara, dar eu provin din Iran. Merg peste tot în România, colinda țara, mă duc la târguri, în piețe, la diferite evenimente. Cu asta mă ocup, din asta trăiesc. Sunt obiecte, multe podoabe, mici bijuterii. Le aduc din Iran, dar sunt și pe care le confecționez eu. Sunt în România de o viață, așa îmi place să spun. Am aproape 20 de ani de când sunt aici. Soarta m-a adus în România și mă bucur de asta. Vorbesc românește, mănânc românește. Dețin o afacere prin care produc și comercializez peste tot în țară diferite bijuterii, accesorii, brățări, mărgele, obiecte confecționate manual, obiecte tradiționale din Iran, sunt mai multe categorii de produse”, mi-a spus iranianul.

Zâmbetul și rețeta fericirii

Manu îmi arată produsele sale. Multe sunt din aur și argint, altele sunt confecționate din lemn, sunt frumoase, iar simbolistica lor este una aparte. Bărbatul îmi arată și cutiile pentru bijuterii. Sunt obiecte lucrate manual în diferite esențe de lemn. Unele au motive tradiționale din Iran, îmi spune Manu. Bărbatul zâmbește mereu, e foarte sociabil și crede că trebuie să zâmbim mereu, chiar și atunci când este foarte greu. „Nu cred că există județ din România în care nu am fost. Peste tot am umblat. Mă duc la târguri, la expoziții. În România mă simt ca la mine acasă. Am învățat limba română, m-am acomodat până și cu mâncarea românească. România este o țară foarte frumoasă, trebuie să vă bucurați de ea, să aveți grijă de ea”, mi-a mai spus Manu. I-am mulțumit iranianului pentru că a stat de vorbă cu mine. Mi-a întins mâna și a zâmbit. Am plecat, l-am lăsat lângă masa cu bijuterii. Venise un client, căuta o altfel de brățară și a găsit-o.