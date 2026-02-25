Zălăuan, depistat de două ori în aceeași noapte conducând „afumat” și cu permisul suspendat

Un zălăuan de 51 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, bănuit de comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Primul control

În urma cercetărilor, autoritățile au stabilit că, în noaptea zilei de 25 februarie, în jurul orei 1, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalău. La volan se afla acesta, iar polițiștii l-au testat cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație alcoolică de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Prins pentru a doua oară

Ulterior, la nici trei ore distanță, bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe strada 22 Decembrie din municipiul Zalău, având dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

În cursul zilei de 26 februarie, acesta va fi prezentat magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.