În perioada 20-25 aprilie 2026 va avea loc a 24-a ediție a Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry”, organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

Sub semnul Poeziei se vor desfășura mai multe evenimente culturale la Zalău, în județul Sălaj și în Cluj-Napoca, susținute de poeți și artiști din România, Ungaria, Franța, India, Serbia, Kenya, Columbia, Azerbaidjan și Austria.

Vor avea loc tradiționalele concursuri de recitare: luni, 20 aprilie, ora 16, concursul de recitare în limba maghiară și sâmbătă, 25 aprilie, ora 9.30, concursul de recitare în limba română, ambele la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în Sala „Porolissum”.

Vom continua proiectul „Autobuzul poeziei”, proiect ce presupune, cu sprijinul Transurbis, difuzarea pe perioada festivalului de înregistrări audio, cu poeți citind în limba lor maternă, pe autobuzele companiei.

Vor avea loc mai multe întâlniri ale poeților cu elevi și profesori în licee din Zalău și județul Sălaj (23 aprilie) și din Cluj-Napoca (22 aprilie). De asemenea, tot la Cluj-Napoca, la filiala Uniunii Scriitorilor din România, se va desfășura în 22 aprilie, de la ora 12,30, un recital al poeților prezenți la festivalul nostru.

M. S.