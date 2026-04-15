Aproape 50 de noi locuri de parcare în cartierul Brădet

În zona străzii Pictor Ioan Sima din Zalău au fost amenajate 49 de locuri de parcare în locul celor 22 de garaje demolate. De asemenea, în zonă a fost construită și o nouă rețea de canalizare pluvială. Conform municipalității, a fost extins și iluminatul public, a fost construit un zid de sprijin și au fost configurate trotuarele, iar echipele Serviciului de Administrare a Domeniului Public au realizat trasarea marcajelor locurilor de parcare.
Un nou front deschis pt cei care vandalizează autoturisme !