Performanță deosebită pentru Pusok Kristóf, elev al Liceului de Artă din Zalău

În perioada 28–31 mai 2026, la Suceava s-a desfășurat Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”, unul dintre cele mai prestigioase concursuri de profil din România. Elevul Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău, Pusok Kristóf, clasa a VIII-a, specializarea vioară, a obținut premiul al II-lea. „Această performanță reprezintă o nouă dovadă a calității actului educațional din cadrul liceului nostru și a faptului că elevii noștri se validează constant în competiții de înalt nivel, alături de cei mai buni tineri muzicieni din țară. Îl felicităm pe Pusok Kristóf pentru ambiția, perseverența și munca depusă în vederea obținerii acestui rezultat remarcabil. Felicitări profesorului coordonator, Titus Câmpean, pentru profesionalismul și dedicarea cu care îndrumă tinerele talente! Felicitări profesorului corepetitor, Emilia Popovici, pentru contribuția esențială la această frumoasă reușită”, este mesajul conducerii unității de învățământ.

Share Whatsapp Email