Bancul zilei

Un american, un francez şi un scoţian se întâlnesc la o nuntă.

Americanul: „Eu am făcut cadou un serviciu de cafea de 10 persoane.”

Francezul: „Eu am făcut cadou unul de 20 de persoane.”

Scoţianul: „Eu am făcut cadou un cleşte de zahăr de 200 de persoane.”

