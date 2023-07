Tratamente la cultura de fasole

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză), XANTHOMONAS CAMPESTRIS p.v. phaseoli (arsura comună), ACANTHOSCELIDES OBSOLETUS (gărgărița fasolei).

COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză) ciupercă rezistă în resturile de plante bolnave și semințe. În semințe, ciupercă poate supraveţui 5 ani, această fiind principala cale de transmitere a ciupercii de la un an la altul. Extinderea bolii este favorizată de precipitații se de temperaturi cuprinse între 13 și 27ºC. Boală se manifestă în toate fazele de vegetație, pe toate organele plantei. Pe cotiledoane, imediat după răsărire, apar leziuni circulare sau alungite, de culoare brun-negricioasă, adâncite în țesuturi, cu margini roșcate care în condiții favorabile duc la pieirea plantuţelor. Pe tulpini apar pete mici, cafenii, care cresc și formează dungi cafenii-închise, longitudinale. Pe frunze, în apropierea nervurilor, se constată pete circulare galbene-cafenii, înconjurate de o dungă roșcată. Țesuturile se usucă și cad, iar frunză rămână ciuruită. Pe păstăi, se formează pete mici, rotunde, cafenii, limitate de o dungă roșie. Cu timpul petele cresc, confluează și se adâncesc. În mijlocul lor apar pete cafenii dispuse concentric. Când infecțiile au loc de timpuriu, păstăile nu mai cresc și se usucă. Când atacul are loc după formarea semințelor, miceliul ciupercii poate străbate păstaia, infectându-le.

XANTHOMONAS CAMPESTRIS p.v. phaseoli (arsura comună) – bacteria se transmite de la un an la altul prin semințe în care poate supraviețui 30 de luni și prin resturile de plante bolnave. În timpul vegetației, bacteria se răspândește prin picăturile de ploaie și prin vânt. Boală este favorizată de temperaturi între 25-30ºC și de umiditate ridicată. Pe cotiledoane, apar pete mici galbene – cafenii. Pe frunze, se constată pete umede unghiulare, de 1-2 cm, de culoare galbenă-roșcată, cu un contur clorotic și cu un exudat pe partea inferioară. Pe tulpini, petele au aspectul unor dungi alungite, cafenii-roșcate. Pe păstăi apar pete circulare adâncite de culoare verde-gălbuie. La suprafață acestor pete se constată un exudat, care cu timpul se usucă, luând aspect lucios. De pe păstăi atacul trece pe boabe.

ACANTHOSCELIDES OBSOLETUS (gărgăriță fasolei) – în condițiile țării noastre, dăunatorul pezintă 2-3 generații pe an, dintre care una se dezvoltă în câmp, iar 1-2 generații în depozite.. Iernează că adult, în boabele infestate sau în crăpăturile duşumelelor, pereților, locurilor de depozitare. Adulții hibernanţi migrează în câmp către sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie. După copulaţie, femelele depun ouăle pe linia de sutură a păstailor în care roade un orificiu în păstaie și depune câte 10-20 de ouă. În locurile de depozitare a fasolei, femelă depune ouăle pe boabe sau pe ambalaje. Incubaţia durează 3-15 zile în funcție de temperatura. Evoluția larvară durează 30-45 de zile. Adulții care formează generația a două apar de obicei în depozite. Aceștia depun ouăle direct pe boabele de fasole. Dăunătorul atacă pe lângă fasole și boabele altor specii de leguminoase (bob, năut, soia). Daune produc numai larvele. Boabele atacate prezintă numeroase orificii de ieșire a adulților. În urmă atacului, fasolea este devalorizată. Frecvența atacului este mai mare în anii călduroși și secetoși.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1,T2 la cultură de fasole cu:

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha + DECIS EXPERT 100 EC – 75 ml/ha sau

2. MERPAN 80 WDG – 0,9 kg/ha + DELMUR – 500 ml/ha.

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: rotația culturii, folosirea de sămânța sănătoasă, distrugerea resturilor vegetale și efectuarea arăturii după recoltare . Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament: T1 – la formarea primelor păstăi; T2 – la 14 zile de la formarea acestora.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,

Stana Marius

