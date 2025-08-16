Zile cu vreme instabilă în Sălaj

Meteorologii au emis o atenționare de Cod galben pentru ziua de duminică, 17 august, între orele 13 și 21, iar Sălajul se numără printre județele vizate. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Mai mult, sunt posibile căderi de grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot atinge 20-30 de litri pe metru pătrat.

Mai mult, sălăjenii nu scapă de vremea instabilă nici în zilele următoare. ANM a emis o nouă atenționare de Cod galben, valabilă începând de duminică seara, de la ora 21, până în dimineața de luni. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-55 km/h. Cantitățile de apă prognozate vor fi cuprinse între 20-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 35-40 de litri.