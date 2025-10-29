# Nu puțini sunt cei care scriu comentarii cu greșeli gramaticale, iar la fel de mulți sunt „profesorii” neavizați care se consideră cei mai buni cunoscători ai limbii române. Sălăjenii sunt buni la corectat. Baiul care e? Nu e o problemă, întrucât din greșeli învățăm. Cu toate acestea, unii sunt pricepuți la corectat, dar au dificultăți în a scrie corect cap-coadă mesajele de atenționare.

# S-au păruit niște fete într-un oraș zilele trecute. Fete de până în 16 ani, mai agresive decât în ring. Vremurile se schimbă, iar discuțiile contradictorii sunt firești, însă trebuie rezolvate cu maturitate și responsabilitate. „Bătaia e ruptă din rai”, dar nicidecum în asemenea hal și într-un loc chiar din centrul Șimleului.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu