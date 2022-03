OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PYTHIUM DE BARYANUM (căderea plantuţelor), RHYZOCTONIA SOLANI (putregaiul rădăcinilor), PHYTOPHTHORA PARASITICA (mana de sol) și dăunători: GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA (coropișnița), AGRIOLIMAX AGRESTE (limaxul cenușiu)

Aceste boli se pot manifesta în răsădnițe la răsadurile de tomate, vinete, ardei, varză, conopidă, gulii, tutun, plante floricole și se manifestă prin înnegrirea, subțierea și putrezirea coletului. Plantele se ofilesc, cad și putrezesc. Coropişniţele se hrănesc cu semințe și răsad de varză, conopidă, ardei, vinete, tomate, etc. Limaxul cenușiu este un dăunător polifag, pagubele produse în culturile de legume se datoresc deprecierii calității fructelor prin rosaturile și perforațiile pe care le practică în timpul hrănirii.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la răsaduri de legume și flori cu:

1. OMIX (EDEGAL) – pentru tomate și plante ornamentale – 300 ml/m³ substrat se aplică prin încorporare în sol, înainte de însămânțare, într – un volum de apă de 10 – 20 l/m³ substrat sau

5 – 6 ml/m² se aplică prin irigare, la însămânțare, într-un volum de apă de 3 – 5 l/m² pentru tomate sau 10 ml/m² pentru plante ornamentale.

– În cazul aplicării prin încorporare în sol înainte de însămânțare se face un singur tratament.

– În cazul aplicării prin irigare la însămânțare se fac 3 tratamente: primul la însămânțare, iar următoarele două tratamente la intervale de 7-10 zile sau

2. PREVICUR ENERGY – pentru tomate, castraveți, pepeni verzi – 3 ml/m² tratament aplicat la sol sau

– 3 l/ha tratament aplicat prin picurare

Tr. 1 se efectuează în intervalul semănat – răsărit și necesită un volum de soluție de 3 l/m².

Tr. 2 se efectuează cu cel mult o săptămâna înainte de transplantare.

3. T34 BIOCONTROL – pentru tomate, vinete, ardei ( pații protejate) și plante ornamentale

– 0,01 gr/l sol sau substrat sau 0,005 gr/l + 0,005 gr/l la o diferența de 60 – 90 zileâ prin irigare sau

– 10 gr/m³ de substrat încorporat până la 5 cm adâncime înainte de semănat, plantare sau

– 0,5 gr/m² de substrat încorporat până la 5 cm adâncime înainte de semănat sau

– 0,01 gr/l apă (imersarea rădăcinilor) înainte de plantare pentru plantele ornamentale.

4. MERPAN 80 WDG – pentru tomate, castraveți – 0,15% (4-5 l soluție/m²) se aplică prin stropirea solului înainte de semănat sau plantat sau prin imersia rădăcinilor răsadurilor înainte de plantat în soluția de produs în concentrația corespunzătoare.

5. FOLPAN 80 WDG – pentru tomate, castraveți – 0,15% (4-5 l soluție/m²) se aplică prin stropirea solului înainte de semănat sau plantat sau prin imersia rădăcinilor răsadurilor înainte de plantat în soluția de produs în concentrația corespunzătoare.

La semnalarea atacului de păduchi de frunze (Aphis, Myzus, Macrosiphon spp), acarieni (Tetranichus urticae), musculiță albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) se va stabili PED – ul și se vor aplică tratamente complexate cu atacul bolilor, utilizând unul din insecticide:

1. MOVENTO SC – 0,075% (0,75 l/ha) – are și efect acaricid sau

2. JUVINAL 10 EC – 0,05% sau

3. VETIMEC PRO – 1,2 l/ha – are și efect acaricid

Pentru combaterea coropişniţei (GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA ) se va folosi: COROCID SUPER – pentru tomate – 20 kg/ha;

– se aplică prin încorporare sau prin împrăștiere uniformă în benzi sau grămăjoare aplicate la baza plantei.

Pentru combaterea melcilor se va folosi unul din produse:

1. AGROSAN B – 15 kg/ha;

– se administreza pe sol fără încorporare; sau

2. OPTIMOL – 5 kg/ha

– se administreza cu 7 zile înainte de semănat sau plantat; sau

3. IRONMAX PRO – 7 kg/ha

– se administreza cu 7 zile înainte de semănat sau plantat.

Pentru combaterea nematozilor galicoli (Meloydogine) se va folosi:

1. TERVIGO – pentru tomate, vinete, ardei, castraveți, dovlecei, pepeni galbeni, pepeni verzi – 5 l/ha; Produsul se aplică prin irigare prin picurare imediat după plantarea rasadurilor în maxim 5 zile de la plantare cu repetarea tratamentului la 10-14 zile în funcție de presiunea de infestare; sau

2. VELUM PRIME 400 SC – pentru tomate, vinete, ardei, castraveți, dovlecei, pepeni galbeni, pepeni verzi – 625 ml/ha; Produsul se aplică cu 1-3 zile înainte de plantarea rasadurilor pentru combaterea nematozilor (Meloydogine) și făinării (Leveillula taurica, Sphaerotheca fuliginea și Erysiphe sp.). Produsul se aplică prin sistemul de irigare (prin picurare) după ce solul a fost udat în prealabil cu o cantitate minimă de 1-2 l apă/m²; sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Metode alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice;

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trbuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicăți amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,

Stana Marius