Cel mai mare concurs de vinuri din Transilvania va avea loc la Camăr

Asociația Viticultorilor Maghiari din Transilvania organizează la Camăr, în data de 25 aprilie 2026, cea mai mare competiție din Transilvania și Partium – concursul de vinuri „Dealurile Viticole ale Transilvaniei”.

Evenimentul, realizat cu sprijinul planului „Schams Ferenc” al Ministerului Agriculturii din Ungaria, nu este doar o competiție a vinurilor, ci reprezintă și o întâlnire profesională, cu ocazia festivității de premiere. Evaluarea va fi realizată de experți renumiți și vinificatori din Transilvania, cu participarea Academiei Maghiare a Vinului, a Consiliului Național al Organizațiilor Viticole și a altor organizații profesionale.

Scopul concursului de vinuri din Transilvania este de a încuraja producătorii să obțină vinuri de calitate tot mai bună, să primească un feedback real asupra fiecărui lot și îndrumare privind eliminarea eventualelor defecte sau probleme.

Președintele concursului de vinuri va fi dr. Balla Géza.

