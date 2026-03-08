Ce semănăm în grădină în luna martie

Luna martie marchează începutul sezonului de grădină pentru mulți pasionați de cultivarea legumelor și florilor. Odată cu încălzirea treptată a vremii, solul începe să devii pregătit pentru primele semănături. Alegerea corectă a plantelor și momentul potrivit pentru însămânțare sunt esențiale pentru o recoltă bogată.

Legume care se pot semăna direct în grădină

În martie, există mai multe legume rezistente la temperaturi mai scăzute care pot fi semănate direct în sol:

Morcovii – germinează bine în sol răcoros și sunt printre primele culturi semănate primăvara.

Ridichile – cresc rapid și pot fi recoltate chiar după 3–4 săptămâni.

Ceapa din semințe sau arpagic – se dezvoltă bine la temperaturi moderate.

Spanacul – preferă temperaturile mai scăzute și solul umed.

Salata verde – poate fi semănată în repriză pentru recoltări succesive.

Mazărea – este o plantă rezistentă la frig și poate fi semănată devreme.

Aceste culturi pot rezista chiar și la temperaturi ușor negative, ceea ce face ideal pentru începutul primăverii.

Legume care se seamănă în răsadniță sau în interior

Unele plante au nevoie de temperatură mai ridicată pentru germinare, așa că în martie se seamănă în interior sau în sere:

Roșiile

Ardeii

Vinetele

Varza timpurie

Conopida

Aceste răsaduri vor fi transplantate în grădină după ce pericolul de îngheț a trecut, de obicei în aprilie sau mai.

Flori care se pot semăna în martie

Pentru o grădină plină de culoare, luna martie este potrivită și pentru unele flori:

Gălbenelele

Crăițele

Petuniile (în răsadniță)

Albăstrelele

Ele vor începe să înflorească spre sfârșitul primăverii sau începutul verii.

Sfaturi utile pentru semănatul din martie

Afânați bine solul înainte de semănare.

Alegeți zilele mai calde pentru lucrările în grădină.

Protejați culturile tinere cu folie agricolă dacă se anunță îngheț.

Udați moderat pentru a menține solul umed, dar nu excesiv.

Martie este luna ideală pentru a da startul sezonului de grădină. Cu puțină planificare și alegerea plantelor potrivite, grădina poate deveni rapid un spațiu plin de viață și promisiunea unei recolte bogate în lunile următoare.