O femeie și-a pierdut viața în urma unui accident rutier

Un accident rutier mortal a avut loc duminică, la ora prânzului, între localitățile Sărata, județul Cluj și Voivodeni, județul Sălaj.

Polițiștii au ajuns la fața locului, iar din primele verificări efectuate au constatat că, un tânăr de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 161, între localitățile Sărată, județul Cluj, și Voivodeni, județul Sălaj, ajuns într-o curbă la dreapta, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției de deplasare. Autoturismul s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma accidentului rutier, patru persoane au suferit leziuni, pentru îngrijirea cărora au fost transportate la spital.

Din nefericire, o femeie care se afla în autoturism, în calitate de pasager, a decedat, în timp ce se afla la spital.

Din cauza leziunilor suferite, șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, însă i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii prezenței alcoolului sau altor substanțe în organism.

Polițiștii rutieri continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.