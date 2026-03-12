Ce legume se plantează în grădină în luna martie

Odată cu venirea primăverii, luna martie marchează începutul lucrărilor în grădină pentru mulți gospodari. După perioada rece a iernii, solul începe să se încălzească treptat, iar grădinarii pot începe semănatul unor legume rezistente la temperaturi mai scăzute.

Printre primele legume care pot fi semănate direct în grădină se numără morcovul, pătrunjelul, ridichea de lună, spanacul și salata verde. Aceste plante suportă bine temperaturile mai scăzute și pot germina chiar și atunci când solul nu este complet încălzit. De asemenea, în această perioadă se pot planta ceapa din arpagic și usturoiul de primăvară.

Mazărea și bobul sunt alte culturi potrivite pentru începutul primăverii. Ele preferă temperaturile mai răcoroase și pot fi semănate devreme pentru a oferi o recoltă timpurie.

În același timp, luna martie este importantă și pentru pregătirea răsadurilor. În sere sau solarii pot fi semănate roșiile, ardeii și vinetele, care vor fi ulterior transplantate în grădină atunci când temperaturile vor deveni mai ridicate.

Specialiștii recomandă ca lucrările în grădină să înceapă doar atunci când solul nu mai este înghețat și nu este excesiv de umed. Alegerea unui loc însorit și pregătirea corespunzătoare a terenului contribuie semnificativ la dezvoltarea sănătoasă a plantelor.

Astfel, luna martie reprezintă un moment esențial pentru începerea sezonului agricol în grădină, oferind oportunitatea cultivării unor legume timpurii și pregătirea culturilor pentru lunile următoare.