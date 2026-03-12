Sălajul, printre județele cu mortalitate infantilă ridicată

Mortalitatea infantilă este un subiect sensibil și greu de combătut în țară. Datele susțin pe deplin această afirmație, iar cele mai recente arată că, la nivel național, rata a ajuns la 6,6 la mia de copii născuți vii, cea mai ridicată din ultimul deceniu.

Sălajul se află poziționat printre județele cu un număr ridicat de decese în primul an de viață, potrivit unui raport publicat de Salvați Copiii în luna februarie a acestui an. Dacă privim cifrele aferente ultimelor săptămâni din 2025, pentru moment, datele sunt liniștitoare. În ultimele două luni ale anului precedent, respectiv noiembrie și decembrie 2025, nu a fost înregistrat în județul Sălaj niciun astfel de caz de deces în primul an de viață, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică.

Anul trecut au fost înregistrate 14 cazuri de deces sub un an, în scădere cu 17,6% față de anul 2024.

Rată de două ori mai mare decât media UE

La nivel general, mortalitatea infantilă este în creștere în țară, iar în comparație cu statele europene, rata este aproape dublă față de media Uniunii Europene.

Pentru nou-născuții prematur sau bolnavi, șansa lor de supraviețuire depinde de aportul de tehnologie inteligentă în maternități, adică de echipamente medicale moderne care să „descifreze” ceea ce pacientul nu poate spune, să se adapteze nevoilor individuale și să fie, astfel, blânde și eficiente, după cum menționează specialiștii.

Datele complete aferente anului 2024, definitive de la Institutul Național de Statistică, arată că, de la un an la altul, creșterea a fost de la 5,6 la mie la 6,6 la mie, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani.

Județele cu cea mai mică rată a deceselor la copiii sub un an:

• Municipiul București – 3,30 la mia de copii născuți vii;

• Olt – 3,40;

• Ilfov – 4,00;

• Tulcea – 4,20;

• Teleorman – 4,60.

La polul opus, județele cu cea mai mare rată a mortalității infantile:

• Mureș – 13,00;

• Ialomița – 12,70;

• Suceava – 10,70;

• Satu Mare – 9,90;

• Botoșani – 9,80.

Rata în județul Sălaj, pentru aceeași perioadă de referință, este de 8,6 la mie și este mai mare decât media națională.

Anii trecuți, Sălajul era județul cu cea mai mare rată înregistrată în țară. Rata mortalității infantile urca în 2022, cu un vârf în județul Sălaj, de 10,5 la mia de copii născuți vii, și un minim pentru București, de 2,5 la mie, ceea ce evidențiază disparitățile uriașe care există în țară.