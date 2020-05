Șoferi în aburi de alcool, la volan pe drumurile sălăjene

Cinci persoane au fost depistate de polițiști la sfârșitul săptămânii trecute pe drumurile din județ, în timp ce conduceau autoturismele, deşi se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale. Primul șofer depistat a fost un tânăr de 18 ani din Crasna. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna l-au depistat pe acesta în dimineața zilei de 9 mai, ora 2, timp ce conducea autoturismul pe Drumul județean DJ 108G, prin localitatea Crasna. Testarea cu alcooltestul a evidențiat o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. O altă faptă de acest gen a fost constatată și de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier. În ziua de 9 mai ora 17, un bărbat din Cehu Silvaniei a fost identificat de polițiști în timp ce conducea autoturismul pe Drumul Județean 108 D prin localitatea Bulgari, cu o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur, în aerul expirat. În aceeași zi la ora 21.30, un jibouan de 24 ani a fost depistat în trafic, pe strada Tudor Vladimirescu, de polițiștii din Jibou, cu o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Câteva minute mai târziu, un tânăr din Șimleu Silvaniei a fost oprit în trafic de poliţiştii din Şimleu Silvaniei. Acesta conducea autoturismul pe raza localității, iar în urma testării cu alcooltestul a rezultat o valoare pozitivă, respectiv 0,62 mg/l alcool pur, în aerul expirat.

Un bărbat din Cehu Silvaniei a fost, de asemenea, depistat la volan duminică, 11 mai, la ora 1, în timp ce conducea autoturismul pe strada Libertăţii din Cehu Silvaniei având o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cazurile, polițiști au întocmit dosare penale și continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Consumul de băuturi alcoolice constituie un factor de risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor, întrucât alcoolul reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor. De multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, fie conduc cu viteză excesivă, fie se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Tot alcoolul determină pe unii să urce la volan fără a poseda permis de conducere, să conducă maşini neînmatriculate ori să părăsească locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei. În cazul în care fapta constituie contravenţie, şoferul este sancţionat cu amendă cuprinsă între 1.305 lei şi 2.900 de lei, iar permisul de conducere se reține pentru o perioadă de 90 de zile. Atunci când, în urma recoltării probelor biologice se constată o valoare de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge vorbim de existenţa unei infracţiuni. Legea pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau care se află sub influenţa unor substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. Totodată, polițiștii sălăjeni au intervenit duminică, la 26 de evenimente de altă natură. În urma activităților desfășurate, au fost constatate nouă infracţiuni, fiind aplicate şi 345 de sancţiuni contravenţionale. De asemenea, în cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii reținut 22 de permise de conducere și au retras şase certificate de înmatriculare.