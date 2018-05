PNL Zalău a propus excluderea lui Valeriu Crișan din partid

Florin Negoiţă

Membrii Biroului Politic Municipal al Partidului Național Liberal filiala Zalău au propus, în ședința de luni, excluderea lui Valeriu Crișan din partid. Decizia va fi luată în final de Biroului Politic Județean, având în vedere funcția de consilier județean pe care o deține Valeriu Crișan.

Dacă Biroul Județean al PNL va decide într-o ședință viitoare excluderea lui Valeriu Crișan din partid, acesta își va pierde și fotoliul de consilier județean.

Următorii pe lista de consilieri liberali, dintre cei care ar putea să-i ia locul, sunt Livia Chende și Liviu Ungurușan. Președintele PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode, este de părere că, asociindu-se cu echipa guvernamentală condusă de premierul Viorica Dăncilă, Valeriu Crișan “a făcut un pas în afara partidului”, fapt care poate duce la o sinucidere politică: “Decizia lui Valeriu Crișan de a se alătura echipei Dăncilă îmi dă sentimente contradictorii. Pe de o parte, dezamăgire pentru faptul că un liberal face acest pas înafara partidului, iar pe de altă parte constat lipsa de resurse umane în rândurile PSD. Am avut o discuție cu domnul Valeriu Crișan, în care i-am explicat că, din punctul meu de vedere face o mare greșeală pentru viitorul său politic. Să te asociezi cu echipa guvernamentală condusă de Viorica Vasilica Dancilă și girată de Liviu Dragnea, echivalează cu o sinucidere politică”.

La rândul său, Valeriu Crișan a declarat pentru Magazin Sălăjean la sfârșitul săptămânii trecute că singurul motiv care a stat la baza deciziei sale de a-l urma pe președintele executiv al PSD Zalău, secretarul de stat Călin Forț, la ministerul Transporturilor, a fost relația strânsă de prietenie pe care o are cu acesta. “Am avut și am o relație strânsă de prietenie cu președintele executiv al PSD, Călin Forț. Atât, și nimic mai mult.

Este singurul motiv care m-a determinat să merg alături de el, să îl ajut, la Minister”, spune fostul vicepreședinte de Consiliu Județean. Acesta a adăugat că, dacă se va lua decizia excluderii sale din PNL, nu se va înscrie pe viitor în PSD.