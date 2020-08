Alături de Dinu Iancu Sălăjanu și Florin Iordache, PNL a depus lista pentru Consiliul Municipal Zalău

Mihai Crișan, președintele PNL Zalău – Alături de colegii din PNL Zalău, dar și de partenerii de la USR PLUS, am depus astăzi listele pentru Consiliul Municipal Zalău. Așa după cum veți putea constata, venim în fața zălăuanilor cu o echipă tânără, cu un grup de profesioniști pregătiți să pună umărul la dezvoltarea municipiului. PNL Zalău a trecut în acești ani printr-o schimbare structurală – am adus oameni noi, care s-au validat în domeniile lor de activitate. Avem de partea noastră elita corpului profesoral din Zalău, juriști, ingineri și antreprenori de succes. Dar, dincolo de calitatea evidentă a CV –urilor celor care vor candida pe listele partidului nostru, PNL și USR – PLUS susțin un candidat la funcția de primar, în persoana domnului Florin Iordache, cu o experiență managerială relevantă, la cel mai înalt nivel, în cadrul unei companii multinaționale extrem de importantă pentru viața economică a municipiului și a Sălajului. Având modelul performanței administrative a colegilor din Oradea, Cluj Napoca sau Alba Iulia, sunt convins că vom reuși, cu sprijinul zălăuanilor, să dezvoltăm Zalăul în următorii patru ani.

Reputatul profesor Vasile Bulgărean, deschide lista candidaților PNL la Consiliul Local Zalău. “E o onoare pentru mine să deschid lista PNL pentru Consiliul Local Zalău. Dar această onoare este dublată și de o imensă responsabilitate – politică și personală. În tot parcursul meu profesional, am încercat să valorizez fiecare membru al echipelor pe care le-am coordonat. Iar rezultatele instituțiilor pe care le-am condus arată că, în mare măsură, am reușit acest lucru. Sunt un om de echipă și am respectat acest principiu și în cadrul PNL, partid căruia îi revine din nou (ca de atâtea ori de-a lungul istoriei) responsabilitatea de a reclădi România. Obiectivul nostru este de a reprezenta o alternativă credibilă la actuala conducere a municipiului și a județului, iar alianța cu partenerii de la USR – PLUS ne va permite să realizăm acest lucru. Îi doresc mult succes domnului Florin Iordache și îl asigur de tot sprijinul meu și al echipei PNL Zalău”, a declarat Bulgărean.

Dinu Iancu Sălăjanu, viitorul președinte al Consiliului Județean Sălaj consider că victoria în competiția pentru Consiliul Județean Sălaj trebuie dublată de o victorie și la nivelul municipiului Zalău. “Zalăul reprezintă cel mai important oraș al județului și, printr-o strategie coerentă, poate deveni un adevărat pol de dezvoltare pentru Sălaj. Colegii noștri liberali din Cluj Napoca sau Oradea au reușit acest lucru pentru municipiile pe care le conduc, iar noi vom urma aceste exemple ale performanței în administrație. Cu un parteneriat corect între Consiliul Județean și Primăria Zalău, vom încerca să oferim municipiului și județului proiecte viabile care să oprească teleormanizarea Sălajului – ghidată de politica administrativă ineficientă și refractară a PSD. Ultimele luni cu guvernare liberală și prestația remarcabilă a ministrului Lucian Bode președintele PNL Sălaj, au arătat că pentru PNL #sălăjenii și #zălăuaniicontează. Deblocarea unor mari proiecte de infrastructură – autostrada Transilvania varianta ocolitoare a Zalăului etc., demonstrează sălăjenilor că acolo unde sunt oameni competenți și de bună credință apar și rezultatele concrete. Iar parteneriatul nostru cu domnul Iordache și partenerii de la USR PLUS, dublat de o bună colaborare cu reprezentanții de la nivel guveramental, îmi dă motive să cred că Zalăul și Sălajul vor reveni pe drumul dezvoltării și al eficienței administrative”, afirmă Dinu Iancu Sălăjanu.

Prezent la eveniment, Florin Iordache, candidatul USR PLUS la Primăria Zalău, care este susținut și de PNL Sălaj, a declarat că își dorește ca noua administrație să fie una transparentă și deschisă către cetățeni. “Le mulțumesc partenerilor din PNL pentru susținere și sunt convins că împreună vom reuși să ne atingem obiectivele – câștigarea Primăriei Zalău și a președinției Consiliului Județean Sălaj”, adăugat Florin Iordache.

