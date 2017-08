Medalie comemorativă emisă de Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj

Mirel Matyas

Împlinirea a 100 de ani de la luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz prin care armata română sub conducerea Regelui Ferdinand I a oprit ofensiva germană și austro-ungară, schimbând practic evoluția pe frontul de est al Primului Război Mondial, a fost pretextul emiterii unei medalii comemorative. Aceasta a fost emisă de Asociația Colecționarilor din Sălaj și Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei.

Pentru al doilea an consecutiv, Asociația Colecționarilor din Sălaj emite medalii menite să aniverseze sau să comemoreze evenimente importante din istoria națională sau locală. La nivelul asociației s-a hotărât ca în fiecare an să fie emise cel puțin două astfel de medalii, stabilirea tematicii acestora este realizată prin consultarea membrilor asociației, în funcție și de evenimentele ce urmează a fi marcate în anul respectiv.

În acest context, a fost emisă medalia ”Mărăști, Mărășești, Oituz – 100 de ani”, medalie realizată de profesorul timișorean Octavian Dogaru, emitenți fiind Asociația Colecționarilor din Sălaj și Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei.

Caracteristicile medaliei sunt următoarele:

avers: efigia încoronată a Regelui Ferdinand I în centrul medaliei, și denumirea organizațiilor emitente: ”ASOCIAȚIA COLECȚIONARILOR DIN SĂLAJ * ALIANȚA NAȚIONALĂ PENTRU RESTAURAREA MONARHIEI”

revers: imaginea mausoleului de la Mărășești, având dedesubt două spade încrucișate și anii 1917 – 2017. Textul inscripționat pe medalie este: ”HONOR ET PATRIA” și respectiv ”MĂRĂȘTI – MĂRĂȘEȘTI – OITUZ”

dimensiuni: diametrul 50 mm, grosimea 3 mm;

tiraj: 77 bucăți (15 de argint, 18 cupru și 44 de alamă)

Medaliile de argint sunt însoțite de un certificat de autenticitate, care atestă că metalul din care este confecționată medalia este argint 999/1000.

În anul 2016, Asociația Colecționarilor din Sălaj a mai emis două medalii. Din informațiile primite de la domnul Michael Werner – vicepreședinte al Asociației Colecționarilor din Sălaj, vicepreședinte al organizației Sălaj a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și membru în consiliul director național ANRM,acestea au fost:

mai 2016: 150 de ani de dinastie și 135 de ani Regatul României medalia a fost editată în 108 exemplare (40 de argint, 55 de cupru, 10 de alamă și 3 de aluminiu);

august 2016: 100 de ani de la intrarea României în război medalia a fost emisă într-un tiraj de 63 exemplare (26 de argint, 32 de cupru și 5 alamă)

Pentru anul 2017, se mai are în vedere emiterea unei alte medalii, în luna octombrie, ce va marca împlinirea a 500 de ani de Reformă.

Există planuri și pentru anii următori. Astfel, una dintre medaliile ce vor fi emise de Asociația Colecționarilor din Sălaj va fi dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Pentru anul 2022 se are în vedere emiterea unei medalii ce va aniversa împlinirea a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Mariei ca regi ai României Mari.

(Material publicat pe http://mirel-matyas.blogspot.ro)