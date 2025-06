Continuă haosul la SCM Zalău

Am început acest drum cu pasiune, fără a ține cont de partea financiară. Am pus toată priceperea, cunoștințele și experiența noastră, am adus bani și materiale de acasă, am format un grup de copii muncitori, talentați și disciplinați. Am construit cu răbdare, am obținut rezultate, am crescut caractere. Am fost acolo zi de zi, pentru ei, pentru sport, pentru viitor.