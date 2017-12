Primiți colinda?

Iată, se apropie Sfântul Crăciun al anului 2017. În prag de Sfinte Sărbători, corul ”Gloria Dei” vine cu frumoase urări și colinde.

”Acest Praznic luminat, noi cu drag l-am așteptat

S-auzim îngerii cântând și craii călătorind ”

Dumneavoastră, ”gazde bune”, îngerii să vă aducă vestea Nașterii Domnului; să-l primiti pe Iisus în sufletele și în casele dumneavoastră.

Să petrecem cu toții slăvitul Praznic în dragoste și bucurie.Să fim mai buni și mai uniți!

Hristos se naște an de an pentru noi, să vegheze asupra tuturor oamenilor, asupra lumii întregi și să dea tuturor înțelepciune și putere de a ne apăra de rele și de a face să domnească peste tot pacea, dragostea, bunavoire.

Corul ”Gloria Dei” vă colindă cu drag (al 28-lea concert de colinde), în seara zilei de 17 dec. orele 18:00, la Biserica Sf. Ștefan Brădet.

Vă așteptăm pe toți cei care doriți, care ne-ați fost spectatori credincioși, an de an.

Anul Nou – 2018, să vă aducă împlinirea bunelor dorințe, bucurii duhovnicești și multă sănătate.

”La mulți ani!”

În numele corului „Gloria Dei”

Prof. Maria Porumb