Pugilistul Paul Magdaş a câştigat a treia centură din carieră

Paul Magdaş, pugilist legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău, a participat la finalul săptămânii trecute la Gala „King of the ring”, desfăşurată la Girişu de Criş. Evenimentul a fost organizat de Ionel Oşvat, multiplu medaliat la naţionale la categoria grea şi campion al Olandei, în parteneriat cu Primăria Girişu de Criş.

Sportivul pregătit de Adrian Popuţea a boxat la categoria plus 92 de kilograme, împotriva lui Sabău Gheorghe, pe care l-a învins, obţinând astfel a treia centură din carieră, Centura „King of the Ring”.

Gala de la Girişu de Criş a cuprins 30 de meciuri, fiind prezenţi pugilişti din Ilfov, Olt, Maramureş, Sălaj, Argeş, Arad şi Bihor.

135 de meciuri are la activ Paul Magdaş, obţinând 120 de victorii.