La Muzeul de la Iaz, 14 copii au învăţat să picteze pe sticlă

Mai mulţi copii şi tineri din România şi Belgia au participat, în perioada 31 iulie-6 august, la cea de-a opta ediţie a taberei “Icoana din sufletul meu – tradiţie şi originalitate”, desfăşurată în cadrul Muzeului de Artă Populară “Ligia Alexandra Bodea” de la Iaz. Manifestarea, organizată de Asociaţia “Alexandra Etno Iaz”, a combinat cursurile de pictură cu diverse activităţi recreative.

În spatele acestei iniţiative stă Ligia Alexandra Bodea, care a creat această tabără anuală “din drragoste şi respect faţă de tradiţia picturii pe sticlă în Transilvania, din curiozitate mea de copil de a învăţa cum se pictează pe sticlă şi din dorinţa de a transmite şi altor copii acest meșteșug”, după cum mărturiseşte ea.

Potrivit spuselor sale, ediţia din acest an reuneşte 14 copii şi tineri din judeţele Sălaj, Timiş şi Cluj, precum şi o româncă stabilită în Belgia, cu vârste cuprinse între 8 şi 15 ani. Pe parcursul unei săptămânii, participanţii la tabără au urmat un program intens de pictură, timpul liber fiind dedicat vizitării Muzeului, îmbrăcării unor elemente din portul popular, ţesutul la război, confecţionarea de semne de carte din pânză şi coaserea lor sau pregătirii moşocoarnelor şi coacerii în cuptor. În plus, tinerii au făcut un picnic la Cascadele de la Iaz, au vizitat Mănăstirea Bic, acţiunea încheindu-se cu un foc de tabără.

“Duminică am avut festivitatea de premiere, în cadrul căreia toţi au primit diplome de participare. Fiecare elev şi-a putut duce acasă lucrarea pe care a realizat-o la cursurile de pictură de la Iaz, nu înainte ca aceasta să fie sfinţită”.

Ligia Alexandra Bodea susţine că a început să picteze pe sticlă în anul 2009, pentru că avea în colecţie foarte multe picturi vechi pe sticlă, realizate de meşteri iconari, şi dar care erau degradate. Cum restaurarea lor presupunea cheltuieli prea mari, Ligia s-a gândit că ar fi mai simplu dacă s-ar ocupa ea de acest aspect. Un an mai târziu, a organizat la Iaz prima tabără de pictură pe sticlă, din dorinţa de a transmite mai departe tainele acestui meşteşug.