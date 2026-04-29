„Never Say Never”

Daniel Săuca

„Politica-i o curvă”. „Cine sapă groapa altuia, cade în ea”. „Niciodată să nu spui niciodată”. În aceste zile, se confirmă, din nou, faine vorbe din popor sau de unde or fi venit. Din partea mea, să fie primite toate manevrele, piruetele, scamatoriile politice. Mai nimic nou. Întreb, totuși, din buncărele celebre ale Zalăului: chiar nu s-au putut înțelege PSD cu PNL? De ce PSD a apelat la soluția „toxică” AUR? A avut vreun rol în toată tărășenia „mediatorul” președinte N. Dan? Altfel, alte, alte și alte fragmente din haos: „Scena politică se redesenează: AUR câștigă, USR pierde, PSD joacă periculos” (adevarul.ro); „Dacă PSD răstoarnă guvernul și formează o coaliție cu AUR, «ar depăși o linie roșie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa». Critici de la Bruxelles” (hotnews.ro); „Bolojan îl avertizează pe Nicușor Dan: «Nimeni nu garantează că PSD nu recurge și la alte acțiuni politice, inclusiv în ce-l privește»” (antena3.ro). Și, totuși, sper să nu o luăm pe arătura extremismului, iar haosul politic să lățească haosul economic și social. Ioan Stanomir: „La un an de alegerea sa, Nicuşor Dan trebuie să ȋşi asume povara pe care i-a aşezat-o pe umeri naţiunea. Clipele de ezitare şi de ambiguitate trebuie să lase locul clarităţii. Amânările şi ezitările au hrănit criza de profunzime a republicii. Tăcerea şi ambiguitatea slăbesc, fatal, democraţia. Perpetuarea lor reprezintă o abdicare vinovată: calea spre radicalismul mesianic va fi una larg deschisă” (contributors.ro). Va face ceva în acest sens președintele? Vom ajunge la alegeri anticipate? Se va încheia vreodată haosul de la noi? Prea multe întrebări, într-o țară fără direcție, în afară de cea „americană”…