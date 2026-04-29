La ceas aniversar, o expoziție stradală dedicată memoriei culturale a Zalăului

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, vă invită să vizionați expoziția stradală dedicată memoriei culturale a Zalăului, amplasată în zona pietonală din fața instituției.

Anul 2026 aduce două momente aniversare importante pentru patrimoniul cultural al municipiului Zalău. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău marchează 75 de ani de la înființare, iar Galeria de Artă „Ioan Sima” aniversează 45 de ani de la inaugurare.

Pentru a celebra aceste repere, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău propune publicului o nouă expoziție stradală foto-documentară, dedicată istoriei muzeului și galeriei, așa cum a fost ea reflectată în presa locală de-a lungul deceniilor.

Expoziția este rezultatul cercetării istoricul Marin Pop, care a analizat presa sălăjeană din ultimii 60 de ani și a selectat articole relevante pentru evoluția instituției muzeale. Alături de aceste mărturii scrise, vizitatorii vor putea descoperi imagini valoroase din arhiva muzeului, ce completează vizual povestea unei instituții aflate permanent în dialog cu comunitatea.

De la patru încăperi modeste la un reper cultural al județului

Istoria muzeului din Zalău începe oficial la 15 mai 1951, când, prin decizia nr. 3438, era înființată noua instituție muzeală. Primele sale spații de funcționare au fost patru încăperi modeste situate la etajul unei clădiri de pe strada Crinului.

Primul director al muzeului, Vasile Lucăcel, a avut misiunea de a pune bazele colecțiilor și de a organiza prima expoziție de bază, vernisată la 1 august 1952. Cu resurse limitate, dar cu entuziasm și viziune, începuturile muzeului au deschis drumul unei dezvoltări continue.

Pe parcursul anilor, colecțiile s-au îmbogățit prin donații, achiziții și cercetări arheologice desfășurate în principalele situri din județ. Creșterea patrimoniului a impus reorganizări succesive ale expoziției de bază și extinderea spațiilor muzeale.

Stabilirea în actualul sediu și marile reorganizări

Începând cu anul 1955, muzeul primește treptat încăperi în actualul sediu de pe strada Unirii nr. 9. În anul 1969, clădirea este repartizată integral muzeului, fiind supusă unor ample lucrări de reparații și amenajare.

Astfel, la 21 august 1971, noul muzeu își deschidea porțile cu trei secții distincte: istorie veche (arheologie), artă populară (etnografie) și artă plastică. Această organizare avea să definească pentru mulți ani identitatea culturală a instituției.

Înființarea Galeriei de Artă „Ioan Sima”

Un moment esențial în istoria culturală a orașului a fost valorificarea donației maestrului Ioan Sima, care a condus la crearea unui spațiu dedicat artei. Astfel, în fosta clădire a Băncii Naționale, de pe strada Gheorghe Doja nr. 6, a fost amenajată Galeria de Artă „Ioan Sima”, inaugurată la 9 iulie 1981. Ulterior, acesteia i s-a adăugat un nou corp destinat artei contemporane românești.

Galeria a devenit, în timp, unul dintre cele mai importante repere culturale ale Zalăului și un spațiu de întâlnire între public, patrimoniu și creația artistică.

După 1989: provocări, transformări și modernizare

Anii de după 1990 au adus dificultăți financiare și o perioadă de tranziție în care reorganizarea expoziției de bază a fost realizată gradual, în funcție de posibilități.

Un nou moment de relansare a venit în anul 2010, când Secția de Istorie „Vasile Lucăcel” a intrat într-un amplu proces de reabilitare. În paralel, Galeria de Artă „Ioan Sima” fusese restaurată în perioada 2007–2009, iar instituția a beneficiat și de laboratoare moderne de conservare și restaurare.

La data de 15 mai 2014, cu ocazia Zilelor Muzeului, expoziția de bază a fost redeschisă publicului într-o formulă modernă, adaptată cerințelor actuale ale vizitatorilor.

O invitație la redescoperirea memoriei locale

Noua expoziție stradală nu este doar o incursiune în istoria unei instituții, ci și o călătorie prin memoria comunității locale. Prin articole de presă, imagini de arhivă și momente definitorii, publicul este invitat să descopere felul în care muzeul și galeria au crescut împreună cu orașul și cu generațiile care le-au trecut pragul.

M. S.