Sălăjeanul Mirel Matyas, printre cei 12 profesori remarcabili din România premiați pentru profesionalism în educație

Vă scriu cu emoție și bucurie despre faptul că Mirel Matyas, profesor de matematică la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău și director al Casei Corpului Didactic Sălaj, se numără printre cei 12 profesori remarcabili premiați în această seară în cadrul ediției a XI-a a Galei MERITO, un proiect național extraordinar care își propune să omagieze profesia didactică, să celebreze educația de calitate, să recunoască o nouă generație de 12 profesori valoroși laureaţi – exponenţi ai unei categorii de cadre didactice dedicate, mai mari decât ne imaginăm.

Cei 12 profesori remarcabili premiaţi, din învăţământul preuniversitar public din toată țara veniți din toate colțurile țării, fie din mediul rural, fie din comunități dezavantajate sau din școli urbane, au urcat pe scenă în fața a peste 250 de antreprenori, lideri de business, profesori din comunitatea MERITO și profesioniști din educație. Aceștia sunt exemple de contribuţie şi implicare în răspândirea educaţiei de calitate şi în transformarea profesiei. Profesorii premiați au fost aleși din peste 100 de laureați și, la rândul lor, selectați din peste 500 de recomandări multianuale, printr-un proces de documentare şi validare online şi în teritoriu, din multiple surse variate, pe baza impactului şi a inovației la clasă, cât și a implicării acestora în dezvoltarea proprie, a altor cadre didactice și a comunității educaționale, de către o echipă formată din lideri de business şi din specialişti din educație.

Au fost avute în vedere criterii precum gradul de inovaţie la clasă şi în afara acesteia; măsura în care se dezvoltă continuu şi în care contribuie la învăţarea altor cadre didactice; impactul pe care îl au în comunitatea în care activează sau pentru beneficiari din zone dezavantajate şi în cultura de învăţare şi colaborare a Şcolii.

Mirel Matyas: profesionalism, educație, speranță, dăruire, prietenie

„Răbdarea se educă. Pentru că viața te va pune la încercare în fel și chip și nu o să trebuiască să răspunzi doar la întrebarea «Cât e integrala de la 0 la 1 din x² dx?». Nu o să te întrebe asta viața. Ci o să te întrebe altceva, dar în acel altceva tu vei regăsi matematică, fizică, vei regăsi răbdare, vei regăsi artă, muzică. Asta-i viața, formată din piesele astea de puzzle”, spune Mirel în materialul de prezentare al comunității MERITO.

Mirel Matyas predă matematică de 31 de ani la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”din Zalău. Are multe pasiuni: fotografia, cititul, poezia, origami, astronomia, colecționarea de timbre și de monede. Aduce din toate câte puțin în clasă, ca să le formeze elevilor abilitățile necesare pentru matematică, printre care răbdarea și atenția la detalii. În calitate de director al Casei Corpului Didactic Sălaj, include în oferta instituției cursuri prin care profesorii să țină pasul cu elevii și cu vremurile actuale, precum este cel de pedagogie digitală în clasa viitorului. Felicitări, domnule profesor! Succes în continuare, domnule director. Le meritați din plin!