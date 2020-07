Cultura la un click distanță. A apărut un nou număr al revistei ”Caiete Silvane”

A apărut ediția online a numărului 186 din luna iulie al revistei ”Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj, Primăriei și Consiliului Local al municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de marți, 14 iulie 2020. O secțiune a numărului este dedicată istoriei municipiului Zalău. În acest număr semnează: Gheorghe Vidican – Poeme pentru ”Caiete Silvane” însoțite de note critice semnate de Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Paul Aretzu și Imelda Chința și o parodie realizată de Lucian Perța; Viorel Mureșan – ”Scrise pe pereți”; Carmen Ardelean – ”Prestidigitații epice”; Alice Valeria Micu – ”Despre Domni și Doamne”; Emilia Poenaru Moldovan – ”Semne de carte între două lumi”; Menuț Maximinian – ”După ce trec, zilele devin abstracte”; Mihaela Meravei – ”O monografie a armânilor filtrată prin sita sufletului”; Gheorghe Moga – ”Frazeologie regională: Rânduială ca la sași”; Marcel Lucaciu – ”Anton Pann și <<poezirea>>”; Icu Crăciun – ”Educație și cultură”; Augustin Mocanu – ”O zi de lucru”; Alexandru Jurcan – ”Fără pudoare, fără tabu-uri”; Poezie norvegiană – traduceri de Kiraly Iris; ”Poeme” de Michel Butor, prezentare și traducere de Viorel Tăutan; Babits Mihály – ”Măștile de gaz”, traducere de Györfi-Deák György; Daniel Mureșan – ”Cronica discului. Sons of Apollo, MMXX”; Ioan F. Pop – ”Solilocvii inutile”; Marin Pop – ”Activitatea despărțământului Zalău al Astrei în perioada 1928-1940 (I)”; Mesajul primarului municipiului Zalău – Ionel Ciunt; Alexandru-Bogdan Kürti – ”Deservenții de culte în vizorul Securității (II)”; Andrei Burghele – ”Cultură politică și manipulare. Sălajul și alegerile parlamentare din 1946 (II)”; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – ”Medalie decernată unor jandarmi din Compania Zalău (1919)”; László László – ”Un fel de recenzie întârziată”; Simona Ardelean – ”Filmografiile Simonei, One Day We`ll Talk About Today”; Ioan-Pavel Azap – ”Reeditări filmice (XXXII)” și Daniel Săuca, Györfi-Deák György, Viorel Mureșan – ”Malaxorul de alertă”.