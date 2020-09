Ce documente trebuie să depună apicultorii pentru ajutorul de minimis

Ponderea cheltuielilor de personal şi de asistenţă socială (salarii bugetari + pensii, alocaţii, etc.) în totalul veniturilor fiscale şi a contribuţiilor sociale vor atinge nivelul record de 90,9% la finele acestui an, arată prognoza Consiliul Fiscal, ce are la bază coordonatele bugetare din a doua rectificare bugetară a bugetului general consolidate pe anul 2020.